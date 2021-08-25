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***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.08.2021 09:54



***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
RECEP ATAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORKUN SOLMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEZA SUNAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960349


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 27,34 179.161.508 % 9,98  
BALAT 5,68 414.498 % 9,86  
PENTA 84,90 6.338.833 % 9,13  
DARDL 2,92 12.269.037 % 8,55  
KTSKR 58,25 16.115.264 % 7,87  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 8,3824 8,3858 % -0,13  
Euro 9,8445 9,8483 % -0,45  
Sterlin 11,4664 11,5239 % -0,23  
Frank 9,1351 9,1901 % -0,28  
Riyal 2,2284 2,2396 % -0,16  
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10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 -7,51  
Altın Gr. 483 483 -3,72  
Cumhuriyet 3.244 3.293 -7,00  
Tam 3.229 3.310 -6,20  
Yarım 1.561 1.601 -3,00  
Çeyrek 783 801 -1,50  
Gümüş.Ons 23,75 23,79 -0,10  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,05  
B. Petrol 70,28 70,28 -0,13  
Seans Raporu 10:40
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