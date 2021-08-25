***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2021 09:54
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
RECEP ATAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORKUN SOLMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEZA SUNAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960349
BIST
10:411.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:418,3852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:419,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0463
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:41483,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,58
|Açılış
|: 483,18
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:40
|GESAN
|27,34
|179.161.508
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,90
|6.338.833
|% 9,13
|
|DARDL
|2,92
|12.269.037
|% 8,55
|
|KTSKR
|58,25
|16.115.264
|% 7,87
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|AGYO
|4,28
|10.679.014
|% -5,93
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,66
|480.159.585
|% 1,15
|
|BRLSM
|12,81
|299.837.248
|% 5,78
|
|THYAO
|12,85
|208.124.270
|% 0,31
|
|PETKM
|6,11
|180.375.111
|% 1,16
|
|GESAN
|27,34
|179.161.508
|% 9,98
|
|GARAN
|9,66
|480.159.585
|% 1,15
|
|ODAS
|1,45
|56.963.048
|% 1,40
|
|PETKM
|6,11
|180.375.111
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,59
|67.887.538
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,12
|27.831.013
|% 0,90
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3824
|8,3858
|% -0,13
|
|Euro
|9,8445
|9,8483
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,4664
|11,5239
|% -0,23
|
|Frank
|9,1351
|9,1901
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2284
|2,2396
|% -0,16
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-7,51
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,13
|