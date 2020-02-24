***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziDereboyu Cad. Bilim Sokak N 5 Sun Plaza Kat: 12 Maslak Sarıyer/İstanbulYeni Şirket MerkeziReşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No 2 Kat : 6 34467 Sarıyer/İstanbulDeğişiklik Tarihi21/02/2020AçıklamalarŞirket Merkez adresi Dereboyu Cad. Bilim Sokak N 5 Sun Plaza Kat: 12 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No 2 Kat : 6 34467 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır. Keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 21.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821123BIST