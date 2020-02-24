***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
24.02.2020 12:12
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Dereboyu Cad. Bilim Sokak N 5 Sun Plaza Kat: 12 Maslak Sarıyer/İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No 2 Kat : 6 34467 Sarıyer/İstanbul
Değişiklik Tarihi
21/02/2020
Açıklamalar
Şirket Merkez adresi Dereboyu Cad. Bilim Sokak N 5 Sun Plaza Kat: 12 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No 2 Kat : 6 34467 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır. Keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 21.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821123
BIST
14:15113.582
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -3.247,52
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:156,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0657
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1576
En Düşük
6,0929
14:156,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:15333,52
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 11,51
|Açılış
|: 333,52
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.536.040
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,22
|7.810.366
|% 10,45
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,41
|152.936.658
|% -10,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,71
|1.210.863.342
|% -5,58
|
|IPEKE
|10,52
|668.490.358
|% 7,90
|
|KOZAA
|12,97
|454.869.378
|% 3,43
|
|ASELS
|28,34
|408.681.790
|% -1,73
|
|KRDMD
|2,73
|274.325.045
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,26
|163.077.291
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|223.519.108
|% -1,42
|
|KRDMD
|2,73
|274.325.045
|% -3,19
|
|IHLGM
|1,21
|109.851.329
|% -1,63
|
|THYAO
|13,71
|1.210.863.342
|% -5,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9049
|7,9445
|% 0,41
|
|Frank
|6,2402
|6,2778
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6342
|1,6423
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|40,55
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,27
|
|Cumhuriyet
|2.210
|2.243
|77,00
|
|Tam
|2.201
|2.255
|73,16
|
|Yarım
|1.064
|1.091
|35,39
|
|Çeyrek
|533
|546
|17,69
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-2,21
|
Seans Raporu
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-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3258, 75 kaybederek (% -2.95 ) 107, 307
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, KRSTL, BRMEN, YBTAS
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14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE
-
14:27
YONGA, KOZAL, YBTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:27
FENER, EPLAS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında