***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziReşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. WINDOWIST Blok N 26 İç Kapı N 121 Sarıyer / İstanbulYeni Şirket MerkeziReşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No : 2 İç kapı no : 6 Sarıyer / İstanbulDeğişiklik Tarihi09/07/2021AçıklamalarŞirket genel merkezimizin adres değişikliği, 09 Temmuz 2021 tarihli 10367 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950025BIST