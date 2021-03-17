***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.03.2021 20:02
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/03/2021
Karar Sayısı
2021 / 08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Işık Menkul Değerler A.Ş. 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 Sorumluluk Beyanı Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918906
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0957
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,1013
En Düşük
8,9020
18:05421,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,00
|Açılış
|: 421,90
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5168
|7,5287
|% 0,58
|
|Euro
|9,0024
|9,0194
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,4607
|10,5131
|% 0,86
|
|Frank
|8,1246
|8,1736
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0034
|2,0134
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|10,68
|
|Altın Gr.
|422
|422
|5,58
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|-0,39
|