***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.04.2021 18:09
***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2021
Karar Sayısı
2021 - 20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Işık Menkul Değerler A.Ş. 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 Sorumluluk Beyanı Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931375
BIST
17:571.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,91
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
17:578,2109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0598
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
17:579,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0782
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
17:57470,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,66
|Açılış
|: 470,07
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BAYRK
|12,54
|34.301.486
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.786.910
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|MERIT
|203,70
|365.845
|% 9,99
|
|ISBIR
|7.477,00
|3.916.629
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.998.822
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.460.391
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|2.574.319
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,32
|1.461.860.452
|% 4,28
|
|EREGL
|19,43
|1.326.526.366
|% 0,57
|
|THYAO
|11,94
|1.126.387.736
|% 1,79
|
|GARAN
|7,14
|884.528.774
|% 0,00
|
|GWIND
|5,27
|816.720.473
|% -6,23
|
|YKBNK
|2,09
|318.889.267
|% -0,48
|
|GWIND
|5,27
|816.720.473
|% -6,23
|
|GARAN
|7,14
|884.528.774
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|135.429.844
|% -0,82
|
|PETKM
|6,52
|647.019.603
|% 0,31
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2087
|8,2109
|% -0,72
|
|Euro
|9,9212
|9,9300
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,3929
|11,4500
|% -0,62
|
|Frank
|8,9591
|9,0131
|% -0,57
|
|Riyal
|2,1833
|2,1942
|% -0,71
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,49
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,59
|65,59
|0,56
|
Seans Raporu
17:57
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17:59XU050
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17:59
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