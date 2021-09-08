***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanIŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yeni UnvanIŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi07/09/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2021 tarih E-32992422-205.01.01-10229 sayılı yazısına istinaden şirketimizin "IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş." olan unvanının "IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962906BIST