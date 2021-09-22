***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2021 14:53
***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 100.000.000.-TL ihraç tavanlı İhraç Belgesi ve ekleri ile İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964848
BIST
17:371.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,13
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:378,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:3710,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:37494,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,85
|Açılış
|: 494,10
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:37
|YEOTK
|60,50
|19.052.237
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.015.892
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|145.450.927
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.414.556
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|14.631.166
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.293.824
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|62.525.977
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|48.014.802
|% -8,17
|
|BJKAS
|6,31
|189.185.953
|% -6,79
|
|NIBAS
|8,88
|17.456.303
|% -6,43
|
|THYAO
|13,09
|1.060.530.334
|% 0,31
|
|GARAN
|9,35
|989.972.264
|% 1,85
|
|EREGL
|16,64
|709.845.012
|% 3,61
|
|TRILC
|12,94
|639.665.392
|% -3,72
|
|KRDMD
|6,38
|617.624.071
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,41
|312.089.748
|% 1,26
|
|GARAN
|9,35
|989.972.264
|% 1,85
|
|KRDMD
|6,38
|617.624.071
|% 1,11
|
|THYAO
|13,09
|1.060.530.334
|% 0,31
|
|PETKM
|6,26
|460.573.062
|% 2,12
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6391
|8,6413
|% 0,16
|
|Euro
|10,1437
|10,1497
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7614
|11,8204
|% 0,09
|
|Frank
|9,3377
|9,3940
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2989
|2,3104
|% 0,23
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,99
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,13
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|1,19
|
Seans Raporu
17:37
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17:51TSGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 878, 950 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 9, 527.00 milyon TL de
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17:50ISDMR
Yüzde 4.66 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 725, 670 adet işlem
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17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, HALKB
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 19 artarak (% 1.08 ) 1, 231