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***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

22.09.2021 14:53



***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 100.000.000.-TL ihraç tavanlı İhraç Belgesi ve ekleri ile İhraç Başvuru Formu ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964848


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Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,89 0,39  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,13  
B. Petrol 75,55 75,55 1,19  
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