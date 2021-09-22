***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 100.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ISIK YATIRIM MENKUL DEGERLER İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964849BIST