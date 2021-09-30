***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.12.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,0714Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISKMA2118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,94633Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.12.2021Kayıt Tarihi 28.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 90 gün vadeli 60.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKMA2118 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %23,00 yıllık bileşik faiz oranı %25,0714 ve ihraç fiyatı 0,94633 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965878BIST