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***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.09.2021 15:23



***IME*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,0714
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISKMA2118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,94633
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.12.2021
Kayıt Tarihi 28.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 60.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKMA2118 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %23,00 yıllık bileşik faiz oranı %25,0714 ve ihraç fiyatı 0,94633 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965878


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