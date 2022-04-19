***INALR* *DYBNK* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
19.04.2022 17:19
***INALR******DYBNK******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DYBNK, INALR, ULUFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
D YATIRIM BANKASI A.Ş. DYBNK TRFDBNK42218 FİNANSMAN BONOSU 19/04/2022 İtfa
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINALE2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK42225 FİNANSMAN BONOSU 19/04/2022 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022086
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0295
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1264
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9570
En Düşük
15,8030
18:05920,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,16
|Açılış
|: 920,68
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6675
|14,6796
|% 0,20
|
|Euro
|15,9298
|15,9424
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,0989
|19,1946
|% 0,60
|
|Frank
|15,4092
|15,5020
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|2,91
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,47
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,15
|