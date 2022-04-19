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***INALR* *DYBNK* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

19.04.2022 17:19
***INALR* *DYBNK* *ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Ku


***INALR******DYBNK******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DYBNK, INALR, ULUFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
D YATIRIM BANKASI A.Ş. DYBNK TRFDBNK42218 FİNANSMAN BONOSU 19/04/2022 İtfa
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINALE2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK42225 FİNANSMAN BONOSU 19/04/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022086


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 333,40 118.602.323 % 10,00  
MANAS 27,38 83.459.400 % 9,96  
DAGI 3,54 50.885.072 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.616.766 % 9,90  
NATEN 69,15 317.799.266 % 9,67  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6675 14,6796 % 0,20  
Euro 15,9298 15,9424 % 0,80  
Sterlin 19,0989 19,1946 % 0,60  
Frank 15,4092 15,5020 % 0,57  
Riyal 3,9009 3,9205 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 2,91  
Altın Gr. 921 921 2,47  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,00  
Gümüş Gr. 11,86 11,87 0,01  
B. Petrol 107 107 -0,15  
Seans Raporu 18:05
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