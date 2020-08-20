Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INALR* *GEDIK* *OPET* *TRKSH* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

20.08.2020 18:06
GÜNCEL HABERLER



***INALR******GEDIK******OPET******TRKSH******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GEDIK, INALR, OPET, TRKSH, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870444


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:521.126
Değişim :  0,11% |  1,19
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.125  
En Yüksek
1.132 En Düşük
1.114
BIST En Aktif Hisseler17:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZBAL 4,40 63.482.201 % 10,00  
KLNMA 46,20 16.590.990 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.483.629 % 10,00  
BERA 8,47 31.453.485 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.519.617 % 10,00  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Dolar 7,3483 7,3501 % 0,84  
Euro 8,7026 8,7102 % 0,83  
Sterlin 9,6346 9,6829 % 1,14  
Frank 8,0455 8,0940 % 1,35  
Riyal 1,9537 1,9635 % 0,76  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.942 13,38  
Altın Gr. 458 458 5,60  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,51  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,13  
B. Petrol 44,75 44,75 -0,62  
Seans Raporu 17:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru