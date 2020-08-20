***INALR* *GEDIK* *OPET* *TRKSH* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***INALR******GEDIK******OPET******TRKSH******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GEDIK, INALR, OPET, TRKSH, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870444BIST