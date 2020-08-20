***INALR* *GEDIK* *OPET* *TRKSH* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
20.08.2020 18:06
***INALR******GEDIK******OPET******TRKSH******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GEDIK, INALR, OPET, TRKSH, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 20/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870444
BIST
17:521.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:527,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0615
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:528,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:52458,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,39
|Açılış
|: 458,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:52
|OZBAL
|4,40
|63.482.201
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.590.990
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.483.629
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.453.485
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|63.730.534
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|173.871.978
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|32.363.670
|% -9,95
|
|TUPRS
|91,75
|4.040.440.374
|% 6,75
|
|PETKM
|4,65
|3.928.018.239
|% 9,93
|
|GARAN
|7,16
|1.033.225.445
|% -1,65
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,03
|829.073.569
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.928.018.239
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|829.073.569
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|645.234.179
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|605.055.332
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,54
|258.374.728
|% 2,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3483
|7,3501
|% 0,84
|
|Euro
|8,7026
|8,7102
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,6346
|9,6829
|% 1,14
|
|Frank
|8,0455
|8,0940
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,76
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|13,38
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,62
|
Seans Raporu
17:52
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