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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

09.08.2022 18:12
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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                                                                                                                    İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 Dönemi
Faaliyet Raporu
İÇİNDEKİLER
1- GENEL BİLGİLER. 1
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR. 2
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 3
5-FİNANSAL DURUM.. 4
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 8
7- DİĞER HUSUSLAR
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem  : 06/2022
 
Merkez                               
Ticaret unvanı                       : İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret sicili numarası             : 29781 - BURSA
Merkez Adresi                       : Ovaakça ÇeşmebaşıMah.N 669 16130 Osmangazi/BURSA
Şube Adresi                          : Alaaddinbey Mh. N 375 16285 Nilüfer / BURSA
Şube Adresi                          : Ertuğrul Mh. N 356 16235 Nilüfer / BURSA
Şube Adresi                          : Balat Mah. Sanayi Cad. N435A Nilüfer/ BURSA
 
İletişim Bilgileri                     
Telefon                                 : +90 0224 267 13 50
Fax                                      : +90 0224 267 13 59
                            
İnternet Sitesi Adresi              : https://inallar.com.tr/
A- Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
 
a) Sermayesi                  : 42.000.000
b) Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket
 
    HİSSEDAR 
     
    SERMAYE  TUTARI (TL)
     
    HİSSE  ADEDİ

    TURGUT  İNAL
     
    42.000.000 
     
    42.000.000 

 
c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
Yoktur.
B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): Yoktur
b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama    : Yoktur
C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
 
a) Şirketin Yönetim Organı:
 
                                
 
b) Personel Sayısı:
İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. : 255 Kişi (31.12.2021: 252 kişi)
 
D- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
 
Yoktur.
   2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
78.864 TL (30.06.2021: 61.319 TL)
 
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
     3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları : Yoktur.
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 2022 yılında yatırımlar toplamı: 97.175.209 TL'dir.
 
    Yönetim  Kurulu Üyeleri
     
 

 
    Yönetim  Kurulu Başkanı
    Turgut  İnal

 
    Yönetim  Kurulu Başkan Yardımcısı
    Levent  Tosun

 
    Yönetim  Kurulu Üyesi                       
    Bahar  Bozdemir

 
    Yönetim  Kurulu Üyesi                       
    Ali Murat  Esmer

 
    Yönetim  Kurulu Üyesi                       
    Özben Ağır

    Binalar
    172.458 TL

    Tesis, Makine ve Cihazlar
    83.601 TL

    Taşıtlar
    5.162.214 TL

    Demirbaşlar
    423.515 TL

    Faaliyet kiralamasına konu  varlıklar
    91.153.620  TL

    Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
    179.801 TL

        
 
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
İç kontrol sistemleri için ayrı bir birim oluşturulmuştur. Yönetime, ilgili birimlerce günlük, haftalık ve aylık olarak düzenli raporlar sunulmakta olup risk yönetimi konusunda ilgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir.
 
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
 
d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
 
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Hesap dönemi içerisinde KPMG Yeminli Mali Müşavirlik tarafından vergi denetimi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Bağımsız Denetim gerçekleştirilmiştir.
 
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
 
01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde şirket aleyhine açılmış davalar bulunmakla birlikte bu davlalar Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte davalar değildir.
 
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
2022 yılı içerisinde idari ve adli herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.
 
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2022 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
 
ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Yoktur.
 
j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
2022 yılında Kurumumuzca yapılan bağış tutarı 129.289 TL'dir..
 
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse  hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından  113.761

    Diğer dönen varlıklar
     1.624.339
     810.902

      •  İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar
     1.624.339
     810.902

    Peşin ödenmiş giderler
     
    5.106
     
      –

    Toplam Dönen Varlıklar
     260.527.978
     173.815.240


    Duran Varlıklar

    Yatırım amaçlı gayrimenkuller
     61.018.604
     61.576.630

    Maddi duran varlıklar
     244.024.007
     215.117.834

    Kullanım Hakları
     4.801.669
     6.292.112

    Maddi olmayan duran varlıklar
     117.106
     129.814

    Toplam Duran Varlıklar
     309.966.492
     283.116.390


    TOPLAM VARLIKLAR
     570.494.470
     456.931.630

      
 
 
30 Haziran 2022 Tarihli Hesap Dönemine Göre Hazırlanmış Kapsamlı Gelir Tablosu
 
    30.06.2022
    31.12.2021

    KAYNAKLAR

    Kısa Vadeli Yükümlülükler

    Kısa vadeli borçlanmalar
     207.340.148
     152.343.245

    Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
     8.499.555
     9.361.823

    Diğer finansal yükümlülükler
     2.253.101
     2.174.378

    Ticari borçlar
     95.338.720
     83.706.350

      •  İlişkili taraflara ticari borçlar
     6.419.147
     77.263

      •  İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
     88.919.573
     83.629.087

    Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
     1.861.479
     1.056.534

    Diğer borçlar
     1.220.043
     3.344.426

      •  İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
     1.220.043
     3.344.426

    Ertelenmiş gelirler
     57.651.192
     35.118.004

      •  İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler
     57.651.192
     35.118.004

    Dönem karı vergi yükümlülüğü
     2.811.044
     134.492

    Kısa vadeli karşılıklar
     501.774
     180.765

      • Diğer  kısa vadeli karşılıklar
     501.774
     180.765

    Diğer kısa vadeli yükümlülükler
     6.649.804
     3.999.019

      • İlişkili olmayan taraflara diğer kısa  vadeli yükümlülükler
     6.649.804
     3.999.019

    Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
     384.126.860
     291.419.036


    Uzun Vadeli Yükümlülükler

    Uzun vadeli borçlanmalar
     53.764.433
     57.879.149

    Ertelenmiş gelirler
     50.324
     60.390

      •  ilişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler
     50.324
     60.390

    Uzun vadeli karşılıklar
     5.501.798
     4.849.307

      •  Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
     5.501.798
     4.849.307

    Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
     7.983.249
     7.154.569

    Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
     67.299.804
     69.943.415


    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
     451.426.664
     361.362.451

     
     

    Özkaynaklar

    Ana ortaklığa ait özkaynaklar
     119.067.806
     95.569.179

    Ödenmiş sermaye
     42.000.000
     42.000.000

    Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)
    -3.105.028
    -2.677.782

    Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
     613.616
     613.616

    Geçmiş yıllar karları veya zararları
     55.633.345
     27.889.993

    Net dönem karı veya zararı
     23.925.873
     27.743.352

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
     119.067.806
     95.569.179


    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR
     570.494.470
     456.931.630

    01.01.2022
    01.01.2021

    30.06.2022
    30.06.2021

    KÂR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat
     669.436.078
     514.963.034

    Satışların maliyeti
         -602.321.085
         -466.833.833

    Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
     67.114.993
     48.129.201


    BRÜT KAR/ZARAR
     67.114.993
     48.129.201


    Genel yönetim giderleri
    -3.523.219
    -2.687.951

    Pazarlama giderleri
    -39.920.477
    -36.031.366

    Esas faaliyetlerden diğer gelirler
     5.468.341
     2.968.155

    Esas faaliyetlerden diğer giderler
    -5.756.853
    -2.682.950

    ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
     23.382.785
     9.695.089


    Yatırım faaliyetlerinden gelirler
     29.605.425
     1.310.172

    Yatırım faaliyetlerinden giderler
    -737.828
    -222.977

    FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
     52.250.382
     10.782.284


    Finansman gelirleri
     1.590.058
     1.516.152

    Finansman giderleri
    -26.168.032
    -13.066.890

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
     27.672.408
    -768.454


    Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
    -3.746.535
     1.906.260

       • Dönem  vergi gideri/geliri
    -2.811.044
      –

       •  Ertelenmiş vergi gideri/geliri
    -935.491
     1.906.260

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
     23.925.873
     1.137.806


    DÖNEM KARI/ZARARI
     
     23.925.873
     
     1.137.806


    Pay Başına Kazanç

    Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç
     569,6636
     27,0906


    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
    -427.246
    -911.936

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları  (Kayıpları)
    -534.057
    -1.139.920

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer  Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
     106.811
     227.984

      • Ertelenmiş  Vergi (Gideri) Geliri
     106.811
     227.984

    DİĞER KAPSAMLI GELİR
     
    -427.246
     
    -911.936


    TOPLAM KAPSAMLI GELİR
     
    23.498.627
     
    225.870

 
 
 
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
 
2022 yılı 6 aylık dönem 23.925.873 TL net kar ile kapatılmıştır. Aktif toplamı 570.494.470 TL olup karşılığında  119.067.806 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
 
Net işletme sermayesi 2021 yılına kıyasla 5 % oranında azalarak -123.598.882 TL Net işletme sermayesi açığı vermektedir. Ayrıca kısa vadeli borçları karşılayabilme oranı olan cari oran da 2021 yılına kıyasla 13 % oranında artmıştır ve 0,68 olmuştur.
 
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
 
    FİNANSAL ORANLAR
    30.06.2022
    31.12.2021


    LİKİDİTE ORANLARI

    Net İşletme Sermayesi (TL)
    -123.598.882
    -117.602.838

    Cari Oran (Dönen Var./Kısa  Vad.Yab.Kayn.)
    0,68
    0,60

    Likidite Oranı (Dönen  Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vad.Yab.Kay
    0,25
    0,24


    FİNANSAL YAPI ORANLARI

    Borçlar / Öz Kaynaklar
    3,79
    3,78

    Kısa Vadeli Borçlar / Öz  Kaynaklar
    3,23
    3,05

    Borçlar / Aktifler
    0,79
    0,79

    FAALİYET ORANLARI

    Stok Devir Hızı (SMM/Ort.Stok)
    4,51
    10,74

    Alacak Devir Hızı
    21,75
    23,29

    Aktif Devir Hızı
    1,17
    2,38

    Öz Sermayenin Devir Hızı
    5,62
    11,39

    KARLILIK ORANLARI

    SMM / Net Satışlar
    0,90
    0,90

    Net Faaliyet Marjı (N.F.Karı /  Net Satışlar)
    0,03
    0,05

    Dönem Karı / Net Satışlar
    0,04
    0,03

 
 
 
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
 
Yoktur.
 
ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
 
Yoktur.
 
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
 
Yoktur.
 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
 
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
 
Riskin erken saptanması ve yönetim komitesi oluşturulmamıştır.
 
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
 
Şirketin satışları, gelir yaratma kapasitesi, karlılık v.b.konularda ileriye dönük risk oluşturacak herhangi bir husus bulunmamaktadır.
 7- DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar  
Yoktur.
 
b) İlave bilgiler Yoktur.
 
Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053553


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MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
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Euro 18,3429 18,4427 % 0,15  
Sterlin 21,7222 21,8312 % -0,20  
Frank 18,8501 18,9636 % -0,16  
Riyal 4,7308 4,7545 % -0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -0,43  
Altın Gr. 1.026 1.027 -3,29  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.873 6.972 -12,00  
Yarım 3.349 3.409 -5,00  
Çeyrek 1.680 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,60 -0,02  
Gümüş Gr. 11,79 11,82 -0,03  
B. Petrol 97,05 97,05 0,00  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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