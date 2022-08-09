***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.AçıklamalarİNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 DönemiFaaliyet RaporuİÇİNDEKİLER1- GENEL BİLGİLER. 12- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR. 23- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 24-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 35-FİNANSAL DURUM.. 46- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 87- DİĞER HUSUSLAR1- GENEL BİLGİLERRaporun Ait Olduğu Dönem : 06/2022MerkezTicaret unvanı : İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Ticaret sicili numarası : 29781 - BURSAMerkez Adresi : Ovaakça ÇeşmebaşıMah.N 669 16130 Osmangazi/BURSAŞube Adresi : Alaaddinbey Mh. N 375 16285 Nilüfer / BURSAŞube Adresi : Ertuğrul Mh. N 356 16235 Nilüfer / BURSAŞube Adresi : Balat Mah. Sanayi Cad. N435A Nilüfer/ BURSAİletişim BilgileriTelefon : +90 0224 267 13 50Fax : +90 0224 267 13 59İnternet Sitesi Adresi : https://inallar.com.tr/A- Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısıa) Sermayesi : 42.000.000b) Ortaklık Yapısı : Anonim ŞirketHİSSEDARSERMAYE TUTARI (TL)HİSSE ADEDİTURGUT İNAL42.000.00042.000.000c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:Yoktur.B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgilera) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): Yokturb) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : YokturC- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileria) Şirketin Yönetim Organı:b) Personel Sayısı:İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. : 255 Kişi (31.12.2021: 252 kişi)D- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.Yoktur.2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLARSağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:78.864 TL (30.06.2021: 61.319 TL)Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:Yoktur.3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIYapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları : Yoktur.4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELERa) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 2022 yılında yatırımlar toplamı: 97.175.209 TL'dir.Yönetim Kurulu ÜyeleriYönetim Kurulu BaşkanıTurgut İnalYönetim Kurulu Başkan YardımcısıLevent TosunYönetim Kurulu ÜyesiBahar BozdemirYönetim Kurulu ÜyesiAli Murat EsmerYönetim Kurulu ÜyesiÖzben AğırBinalar172.458 TLTesis, Makine ve Cihazlar83.601 TLTaşıtlar5.162.214 TLDemirbaşlar423.515 TLFaaliyet kiralamasına konu varlıklar91.153.620 TLYatırım Amaçlı Gayrımenkuller179.801 TLb) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:İç kontrol sistemleri için ayrı bir birim oluşturulmuştur. Yönetime, ilgili birimlerce günlük, haftalık ve aylık olarak düzenli raporlar sunulmakta olup risk yönetimi konusunda ilgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir.c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:Yoktur.d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:Hesap dönemi içerisinde KPMG Yeminli Mali Müşavirlik tarafından vergi denetimi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Bağımsız Denetim gerçekleştirilmiştir.f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde şirket aleyhine açılmış davalar bulunmakla birlikte bu davlalar Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte davalar değildir.g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:2022 yılı içerisinde idari ve adli herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:2022 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:Yoktur.j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:2022 yılında Kurumumuzca yapılan bağış tutarı 129.289 TL'dir..k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından 113.761Diğer dönen varlıklar1.624.339810.902• İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar1.624.339810.902Peşin ödenmiş giderler5.106Toplam Dönen Varlıklar260.527.978173.815.240Duran VarlıklarYatırım amaçlı gayrimenkuller61.018.60461.576.630Maddi duran varlıklar244.024.007215.117.834Kullanım Hakları4.801.6696.292.112Maddi olmayan duran varlıklar117.106129.814Toplam Duran Varlıklar309.966.492283.116.390TOPLAM VARLIKLAR570.494.470456.931.63030 Haziran 2022 Tarihli Hesap Dönemine Göre Hazırlanmış Kapsamlı Gelir Tablosu30.06.202231.12.2021KAYNAKLARKısa Vadeli YükümlülüklerKısa vadeli borçlanmalar207.340.148152.343.245Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları8.499.5559.361.823Diğer finansal yükümlülükler2.253.1012.174.378Ticari borçlar95.338.72083.706.350• İlişkili taraflara ticari borçlar6.419.14777.263• İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar88.919.57383.629.087Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar1.861.4791.056.534Diğer borçlar1.220.0433.344.426• İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar1.220.0433.344.426Ertelenmiş gelirler57.651.19235.118.004• İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler57.651.19235.118.004Dönem karı vergi yükümlülüğü2.811.044134.492Kısa vadeli karşılıklar501.774180.765• Diğer kısa vadeli karşılıklar501.774180.765Diğer kısa vadeli yükümlülükler6.649.8043.999.019• İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler6.649.8043.999.019Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler384.126.860291.419.036Uzun Vadeli YükümlülüklerUzun vadeli borçlanmalar53.764.43357.879.149Ertelenmiş gelirler50.32460.390• ilişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler50.32460.390Uzun vadeli karşılıklar5.501.7984.849.307• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar5.501.7984.849.307Ertelenmiş vergi yükümlülüğü7.983.2497.154.569Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler67.299.80469.943.415TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER451.426.664361.362.451ÖzkaynaklarAna ortaklığa ait özkaynaklar119.067.80695.569.179Ödenmiş sermaye42.000.00042.000.000Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)-3.105.028-2.677.782Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler613.616613.616Geçmiş yıllar karları veya zararları55.633.34527.889.993Net dönem karı veya zararı23.925.87327.743.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.067.80695.569.179TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR570.494.470456.931.63001.01.202201.01.202130.06.202230.06.2021KÂR VEYA ZARAR KISMIHasılat669.436.078514.963.034Satışların maliyeti-602.321.085-466.833.833Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar67.114.99348.129.201BRÜT KAR/ZARAR67.114.99348.129.201Genel yönetim giderleri-3.523.219-2.687.951Pazarlama giderleri-39.920.477-36.031.366Esas faaliyetlerden diğer gelirler5.468.3412.968.155Esas faaliyetlerden diğer giderler-5.756.853-2.682.950ESAS FAALİYET KARI/ZARARI23.382.7859.695.089Yatırım faaliyetlerinden gelirler29.605.4251.310.172Yatırım faaliyetlerinden giderler-737.828-222.977FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI52.250.38210.782.284Finansman gelirleri1.590.0581.516.152Finansman giderleri-26.168.032-13.066.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI27.672.408-768.454Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri-3.746.5351.906.260• Dönem vergi gideri/geliri-2.811.044• Ertelenmiş vergi gideri/geliri-935.4911.906.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI23.925.8731.137.806DÖNEM KARI/ZARARI23.925.8731.137.806Pay Başına KazançSürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç569,663627,0906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-427.246-911.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-534.057-1.139.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler106.811227.984• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri106.811227.984DİĞER KAPSAMLI GELİR-427.246-911.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR23.498.627225.870a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :2022 yılı 6 aylık dönem 23.925.873 TL net kar ile kapatılmıştır. Aktif toplamı 570.494.470 TL olup karşılığında 119.067.806 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.Net işletme sermayesi 2021 yılına kıyasla 5 % oranında azalarak -123.598.882 TL Net işletme sermayesi açığı vermektedir. Ayrıca kısa vadeli borçları karşılayabilme oranı olan cari oran da 2021 yılına kıyasla 13 % oranında artmıştır ve 0,68 olmuştur.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:FİNANSAL ORANLAR30.06.202231.12.2021LİKİDİTE ORANLARINet İşletme Sermayesi (TL)-123.598.882-117.602.838Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vad.Yab.Kayn.)0,680,60Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vad.Yab.Kay0,250,24FİNANSAL YAPI ORANLARIBorçlar / Öz Kaynaklar3,793,78Kısa Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar3,233,05Borçlar / Aktifler0,790,79FAALİYET ORANLARIStok Devir Hızı (SMM/Ort.Stok)4,5110,74Alacak Devir Hızı21,7523,29Aktif Devir Hızı1,172,38Öz Sermayenin Devir Hızı5,6211,39KARLILIK ORANLARISMM / Net Satışlar0,900,90Net Faaliyet Marjı (N.F.Karı / Net Satışlar)0,030,05Dönem Karı / Net Satışlar0,040,03c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:Yoktur.ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:Yoktur.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:Yoktur.6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİa) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:Yoktur.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:Riskin erken saptanması ve yönetim komitesi oluşturulmamıştır.c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.Şirketin satışları, gelir yaratma kapasitesi, karlılık v.b.konularda ileriye dönük risk oluşturacak herhangi bir husus bulunmamaktadır.7- DİĞER HUSUSLARa) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalarYoktur.b) İlave bilgiler Yoktur.Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053553BIST