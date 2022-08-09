***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 18:12
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Faaliyet Raporu
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Hayır (No)
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YOKTUR.
Açıklamalar
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 Dönemi
Faaliyet Raporu
İÇİNDEKİLER
1- GENEL BİLGİLER. 1
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR. 2
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 3
5-FİNANSAL DURUM.. 4
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 8
7- DİĞER HUSUSLAR
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem : 06/2022
Merkez
Ticaret unvanı : İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 29781 - BURSA
Merkez Adresi : Ovaakça ÇeşmebaşıMah.N 669 16130 Osmangazi/BURSA
Şube Adresi : Alaaddinbey Mh. N 375 16285 Nilüfer / BURSA
Şube Adresi : Ertuğrul Mh. N 356 16235 Nilüfer / BURSA
Şube Adresi : Balat Mah. Sanayi Cad. N435A Nilüfer/ BURSA
İletişim Bilgileri
Telefon : +90 0224 267 13 50
Fax : +90 0224 267 13 59
İnternet Sitesi Adresi : https://inallar.com.tr/
A- Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
a) Sermayesi : 42.000.000
b) Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket
HİSSEDAR
SERMAYE TUTARI (TL)
HİSSE ADEDİ
TURGUT İNAL
42.000.000
42.000.000
c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
Yoktur.
B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): Yoktur
b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur
C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
a) Şirketin Yönetim Organı:
b) Personel Sayısı:
İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. : 255 Kişi (31.12.2021: 252 kişi)
D- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Yoktur.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
78.864 TL (30.06.2021: 61.319 TL)
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları : Yoktur.
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 2022 yılında yatırımlar toplamı: 97.175.209 TL'dir.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut İnal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Levent Tosun
Yönetim Kurulu Üyesi
Bahar Bozdemir
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Murat Esmer
Yönetim Kurulu Üyesi
Özben Ağır
Binalar
172.458 TL
Tesis, Makine ve Cihazlar
83.601 TL
Taşıtlar
5.162.214 TL
Demirbaşlar
423.515 TL
Faaliyet kiralamasına konu varlıklar
91.153.620 TL
Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
179.801 TL
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
İç kontrol sistemleri için ayrı bir birim oluşturulmuştur. Yönetime, ilgili birimlerce günlük, haftalık ve aylık olarak düzenli raporlar sunulmakta olup risk yönetimi konusunda ilgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Hesap dönemi içerisinde KPMG Yeminli Mali Müşavirlik tarafından vergi denetimi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Bağımsız Denetim gerçekleştirilmiştir.
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde şirket aleyhine açılmış davalar bulunmakla birlikte bu davlalar Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte davalar değildir.
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
2022 yılı içerisinde idari ve adli herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2022 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Yoktur.
j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
2022 yılında Kurumumuzca yapılan bağış tutarı 129.289 TL'dir..
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından 113.761
Diğer dönen varlıklar
1.624.339
810.902
• İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar
1.624.339
810.902
Peşin ödenmiş giderler
5.106
–
Toplam Dönen Varlıklar
260.527.978
173.815.240
Duran Varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
61.018.604
61.576.630
Maddi duran varlıklar
244.024.007
215.117.834
Kullanım Hakları
4.801.669
6.292.112
Maddi olmayan duran varlıklar
117.106
129.814
Toplam Duran Varlıklar
309.966.492
283.116.390
TOPLAM VARLIKLAR
570.494.470
456.931.630
30 Haziran 2022 Tarihli Hesap Dönemine Göre Hazırlanmış Kapsamlı Gelir Tablosu
30.06.2022
31.12.2021
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
207.340.148
152.343.245
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
8.499.555
9.361.823
Diğer finansal yükümlülükler
2.253.101
2.174.378
Ticari borçlar
95.338.720
83.706.350
• İlişkili taraflara ticari borçlar
6.419.147
77.263
• İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
88.919.573
83.629.087
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
1.861.479
1.056.534
Diğer borçlar
1.220.043
3.344.426
• İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
1.220.043
3.344.426
Ertelenmiş gelirler
57.651.192
35.118.004
• İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler
57.651.192
35.118.004
Dönem karı vergi yükümlülüğü
2.811.044
134.492
Kısa vadeli karşılıklar
501.774
180.765
• Diğer kısa vadeli karşılıklar
501.774
180.765
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6.649.804
3.999.019
• İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler
6.649.804
3.999.019
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
384.126.860
291.419.036
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
53.764.433
57.879.149
Ertelenmiş gelirler
50.324
60.390
• ilişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler
50.324
60.390
Uzun vadeli karşılıklar
5.501.798
4.849.307
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
5.501.798
4.849.307
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
7.983.249
7.154.569
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
67.299.804
69.943.415
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
451.426.664
361.362.451
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
119.067.806
95.569.179
Ödenmiş sermaye
42.000.000
42.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)
-3.105.028
-2.677.782
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
613.616
613.616
Geçmiş yıllar karları veya zararları
55.633.345
27.889.993
Net dönem karı veya zararı
23.925.873
27.743.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.067.806
95.569.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR
570.494.470
456.931.630
01.01.2022
01.01.2021
30.06.2022
30.06.2021
KÂR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
669.436.078
514.963.034
Satışların maliyeti
-602.321.085
-466.833.833
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
67.114.993
48.129.201
BRÜT KAR/ZARAR
67.114.993
48.129.201
Genel yönetim giderleri
-3.523.219
-2.687.951
Pazarlama giderleri
-39.920.477
-36.031.366
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
5.468.341
2.968.155
Esas faaliyetlerden diğer giderler
-5.756.853
-2.682.950
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
23.382.785
9.695.089
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
29.605.425
1.310.172
Yatırım faaliyetlerinden giderler
-737.828
-222.977
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
52.250.382
10.782.284
Finansman gelirleri
1.590.058
1.516.152
Finansman giderleri
-26.168.032
-13.066.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
27.672.408
-768.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
-3.746.535
1.906.260
• Dönem vergi gideri/geliri
-2.811.044
–
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri
-935.491
1.906.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
23.925.873
1.137.806
DÖNEM KARI/ZARARI
23.925.873
1.137.806
Pay Başına Kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç
569,6636
27,0906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-427.246
-911.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-534.057
-1.139.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
106.811
227.984
• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
106.811
227.984
DİĞER KAPSAMLI GELİR
-427.246
-911.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
23.498.627
225.870
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
2022 yılı 6 aylık dönem 23.925.873 TL net kar ile kapatılmıştır. Aktif toplamı 570.494.470 TL olup karşılığında 119.067.806 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Net işletme sermayesi 2021 yılına kıyasla 5 % oranında azalarak -123.598.882 TL Net işletme sermayesi açığı vermektedir. Ayrıca kısa vadeli borçları karşılayabilme oranı olan cari oran da 2021 yılına kıyasla 13 % oranında artmıştır ve 0,68 olmuştur.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
FİNANSAL ORANLAR
30.06.2022
31.12.2021
LİKİDİTE ORANLARI
Net İşletme Sermayesi (TL)
-123.598.882
-117.602.838
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vad.Yab.Kayn.)
0,68
0,60
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vad.Yab.Kay
0,25
0,24
FİNANSAL YAPI ORANLARI
Borçlar / Öz Kaynaklar
3,79
3,78
Kısa Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar
3,23
3,05
Borçlar / Aktifler
0,79
0,79
FAALİYET ORANLARI
Stok Devir Hızı (SMM/Ort.Stok)
4,51
10,74
Alacak Devir Hızı
21,75
23,29
Aktif Devir Hızı
1,17
2,38
Öz Sermayenin Devir Hızı
5,62
11,39
KARLILIK ORANLARI
SMM / Net Satışlar
0,90
0,90
Net Faaliyet Marjı (N.F.Karı / Net Satışlar)
0,03
0,05
Dönem Karı / Net Satışlar
0,04
0,03
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Yoktur.
ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Yoktur.
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Yoktur.
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Riskin erken saptanması ve yönetim komitesi oluşturulmamıştır.
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Şirketin satışları, gelir yaratma kapasitesi, karlılık v.b.konularda ileriye dönük risk oluşturacak herhangi bir husus bulunmamaktadır.
7- DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar
Yoktur.
b) İlave bilgiler Yoktur.
Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053553
BIST