***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamalariNALLAR OTOMOTİV SAN VE TİC. A.Ş. 2023 YILI 2. DÖNEM FAALİTYET RAPORU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182324BIST