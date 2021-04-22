***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklamalarEK: 4İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş.01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU1- GENEL BİLGİLERRaporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2020 – 31.12.2020Ticaret unvanı : İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET A.Ş.Ticaret sicili numarası : 29781Merkez Adresi : OVAAKÇA ÇEŞMEBAŞI MH. YENİ YALOVA YOLU CD. NO:669, 669/A – 669/B – 669/C – 669/D OSMANGAZİ / BURSAŞube Adresi : İZMİR YOLU 11.KM NO:375 NİLÜFER/BURSAİletişim Bilgileri :Telefon : 0 224 267 13 50Fax : 0 224 267 13 55E-posta adresi : baharbozdemir@inallar.com.trİnternet Sitesi Adresi : www.inallar.com.trA- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISIa)- Sermayesi :20.000.000,00 TLb)- Ortaklık Yapısı :ORTAĞINADI, SOYADI/ÜNVANIİKAMETGAH ADRESİHİSSE ADEDİSERMAYE TUTARI (TL)1-TURGUT İNALAhmet Yesevi Mh.Ergin Sk.Ergin Evler Ladin 139/1 Nilüfer / BURSA20.00020.000.000,00c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi içerisinde şirketin ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.ORTAĞINADI, SOYADI/ÜNVANIÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİCARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)1- TURGUT İNAL20.00020.000.00020.00020.000.000B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLERa)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOKTUR.b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: YOKTUR.C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİa)- Şirketin Yönetim Organı : 1 Adet Yönetim Kurulu Başkanın'dan oluşmaktadır.22.09.2020 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ] ile seçilmişlerdir22.09.2020 Tarih 7 Nolu Karar.Yönetim Kurulu ÜyeleriYönetim Kurulu Başkanı :TURGUT İNALb)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :Ünvanı Adı Soyadı .………………………………. ………………………………….………………………………. ………………………………….………………………………. ………………………………….………………………………. ………………………………….c)- Personel Sayısı : 245D- VARSA Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLARSağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam brüt tutarları: 117.600,00 TLVerilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIYapılan Araştırma Geliştirme çalışmalarıYOKTUR..…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….Elde Edilen sonuçlar……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELERa) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu faaliyet ve yatırımlara ilişkin bilgiler:Şirketimiz 28.02.2019 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan Yurtiçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı olarak 1 yıl süre içerisinde 60.000.000 TL ye kadar İhraç belgesi izni almış olupİlk Borçlanma aracı ihracını 26.12.2019 Tarihinde Nitelikli yatırımcılara 5.000.000 TL tutarlı 2 kupon 180 Gün vadeli Özel Sektör Bonosu olarak ve 26.12.2019 Tarihinde Nitelikli yatırımcılara 25.000.000 TL tutarlı 6 kupon 546 Gün vadeli Özel Sektör Tahvili olarak gerçekleştirmişti,Kalan Borçlanma Aracı İhracı tutarı 30.000.000 TL için 20.02.2020 Tarihinde Nitelikli yatırımcılara 10.000.000 TL tutarlı 2 kupon 168 Gün vadeli Özel Sektör Bonosu olarak ve 20.02.2020 Tarihinde Nitelikli yatırımcılara 20.000.000 TL tutarlı 4 kupon 728 Gün vadeli Özel Sektör Tahvili ihraç ederek tamamlamıştır.Hayat2 150 dairelik İnşaat Projemizde Yer sahiplerine ait 40 daire için 2019 Yılında 17.258.836,62 TL tutarlı satış yapılmış, 2020 Yılında Kalan 110 daire için 83.465.445,67 TL tutarlı satış gerçekleştirilerek, Proje tamamlanmıştır. Projeden Toplamda 100.724.282,29 TL ciro kazanılmış ve 6.656.369,27 TL olmak üzere %7 oranında kar elde edilmiştir.İnallar Cadde İnşaat Projemiz 2020 Yılında tamamlanmış olup, Bu projedeki 16.888.744,20 TL maliyet tutarlı 17 adet ofis ve 4 Adet Mağazanın, Şirketimiz faaliyet konularındaki ticari işlere tahsis edilmek üzere, 01.09.2020 Tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile bilançomuz duran varlık hesabına alınmıştır17.11.2020 Tarihinde Şirketimiz adına Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Alınmıştır.23.11.2020 Tarihinde Şirketimiz Servis Faaliyetleri için Balat Mahallesi Sanayi Cd. N435/A Nilüfer Bursa Adresinde BALAT SERVİS ŞUBESİ ünvanlı şube açılışı gerçekleştirilmiştir.Şirketimiz 2020 Yılı Pandemi Yılı olmasına rağmen, hedeflerinin de üzerinde toplamda 780.093.036 TL Net satış gerçekleştirmiş olup, Faaliyet karı 50.253.191 TL dir. 49.446.951 TL Dönem karından 9.391.958 TL faaliyetlerle ilgili vergi gelir gideri düşüldükten sonra Dönem Net Karı 40.054.993 TL olarak gerçekleşmiştir.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:Doğrudan İştirakler Pay Oranı………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………Dolaylı İştirakler Pay Oranı………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:………………. Adet ………………………………. TLAçıklama :……………………………………………………………………………………….e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:Bursa Yeminli Mali Müşavirler odasına 245/170 sicil numarası ile kayıtlı Yemini Mali Müşavir K.Nadir GÜLHAN/KPM Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, İçeriklerinin gerçekliği, Defter kayıtlarının ise genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak VUK nun ) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:2020 Yılı2019 YılıDönem Karı / (Zararı)49,446,9517,123,638Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.(1,891,752)(2,163,024)Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)(7,500,206)(483,108)Dönem Net Karı / (Zararı)40,054,9934,477,506c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:31.12.2020 Tarihli Bilançosuna göre, sermayenin 20.000.000,00 TL olduğu buna karşın öz varlığının 69.296.637 TL olduğu sermayenin fazlasıyla mevcut olduğu ve varlığını koruduğu görülmektedir.d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:Şirketimiz 2021 yılında Nitelikli Yatırımcıya yönelik halka arz edilmeksizin tahvil ihraç etmeyi düşünmektedir. Ayrıca Sermaye artırımı gibi önlemler planlanmaktadır.Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet döneminde ortaya 40.054.993 TL çıkan karın, dağıtılmayarak şirket sermayesine ilave edilmesine karar verilmiştir.6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİa) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,YOKTUR.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.……………………………………………………………………………………………………YOKTUR.………………………………………………………………………………………………7- DİĞER HUSUSLARa) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalarYOKTUR.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) İlave bilgiler……………………………………………………………………………………………………YOKTUR.………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.YÖNETİM KURULU BAŞKANITURGUT İNALhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930630BIST