***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 789.093.036 526.437.489Satışların Maliyeti20 -717.072.978 -474.198.639TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.020.058 52.238.850BRÜT KAR (ZARAR)72.020.058 52.238.850Genel Yönetim Giderleri21 -3.849.912 -2.254.217Pazarlama Giderleri21 -19.402.010 -24.248.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 2.639.650 1.275.091Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.154.595 -3.013.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.253.191 23.997.399Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 6.382.580 4.723.482Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -451.346 -428.373FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.184.425 28.292.508Finansman Gelirleri25 1.139.601 350.054Finansman Giderleri25 -7.877.075 -21.518.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.446.951 7.123.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.391.958 -2.646.132Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.891.752 -2.163.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -7.500.206 -483.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.054.993 4.477.506DÖNEM KARI (ZARARI)40.054.993 4.477.506Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.054.993 4.477.506Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.527.544 11.664.715Ticari Alacaklar6 36.483.419 20.795.357İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 74.351 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.409.068 20.795.357Diğer Alacaklar8 699.681 5.790.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 699.681 5.790.122Stoklar9 79.153.842 106.566.799Peşin Ödenmiş Giderler10 10.978.130 10.639.470İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 193.033 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 10.785.097 10.639.470Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar18 0 2.699.363İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 0 2.699.363ARA TOPLAM155.842.616 158.155.826TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR155.842.616 158.155.826DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 42.349.160 23.795.971Maddi Duran Varlıklar12 118.118.426 37.622.849Arazi ve Arsalar2.091.076 4.000.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.035 13.380Binalar13.289.416 11.791.348Tesis, Makine ve Cihazlar700.600 324.712Taşıtlar4.289.079 3.222.649Mobilya ve Demirbaşlar964.041 961.585Özel Maliyetler293.656 759.958Diğer Maddi Duran Varlıklar96.480.523 16.549.217Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.265.322 5.981.825Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 129.405 144.652Bilgisayar Yazılımları13 129.405 144.652Ertelenmiş Vergi Varlığı26 0 1.017.706TOPLAM DURAN VARLIKLAR163.862.313 68.563.003TOPLAM VARLIKLAR319.704.929 226.718.829KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 99.456.210 24.172.751İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar99.456.210 24.172.751Banka Kredileri7 98.081.375 14.018.257Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.268.124 5.067.293İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 5.000.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 106.711 87.201Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33.203.419 11.081.466İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33.203.419 11.081.466Banka Kredileri7 5.752.332 11.081.466İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 27.451.087 0Ticari Borçlar6 61.346.107 26.605.142İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 46.656İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 61.346.107 26.558.486Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 713.273 689.189Diğer Borçlar8 1.311.567 22.901.294İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 20.783.362İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.311.567 2.117.932Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.547.625 70.223.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.547.625 70.223.806Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 419.811 49.337Kısa Vadeli Karşılıklar16 650.278 623.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 650.278 623.670Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 7.989.979 1.494.307İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 7.989.979 1.494.307ARA TOPLAM215.638.269 157.840.962TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER215.638.269 157.840.962UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 26.171.864 37.887.868İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 26.171.864 37.887.868Banka Kredileri7 5.406.676 9.239.310Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.228.332 3.648.558İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 18.536.856 25.000.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.062.023 1.772.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.062.023 1.772.147Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 6.536.136 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.770.023 39.660.015TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.408.292 197.500.977ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.296.637 29.217.852Ödenmiş Sermaye19 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-849.094 -872.886Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -849.094 -872.886Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.2.1 -849.094 -872.886Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 250.360 250.360Diğer Kısıtlanmış Yedekler19 250.360 250.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 9.840.378 5.362.872Net Dönem Karı veya Zararı40.054.993 4.477.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.296.637 29.217.852TOPLAM KAYNAKLAR319.704.929 226.718.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -884.608 189.618 2.330.788 3.092.826 24.728.624 24.728.624Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler60.742 3.032.084 -3.092.826 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.722 4.477.506 4.489.228 4.489.228Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.722 4.477.506 4.489.228 4.489.228Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 -872.886 250.360 5.362.872 4.477.506 29.217.852 29.217.852Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -872.886 250.360 5.362.872 4.477.506 29.217.852 29.217.852Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.477.506 -4.477.506 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.792 40.054.993 40.078.785 40.078.785Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.792 40.054.993 40.078.785 40.078.785Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 -849.094 250.360 9.840.378 40.054.993 69.296.637 69.296.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.898.530 28.427.408Faaliyetlerden Net Nakit Akışları40.719.804 27.085.170Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 1.471.941 2.113.687Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-293.215 -771.449YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-105.184.751 -527.345Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 12, 13 54.579.309 37.873.908Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 12, 13 54.579.309 37.873.908Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12, 13 -159.764.060 -38.401.253Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12, 13 -159.764.060 -38.401.253FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.149.050 -25.869.878Ödenen Faiz25 -6.613.455 -21.069.548Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7, 14 86.762.505 -4.800.330YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.862.829 2.030.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.862.829 2.030.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.664.715 9.634.530DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.527.544 11.664.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)40.054.993 4.477.506DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.792 11.722Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 29.740 15.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 -5.948 -3.306Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -5.948 -3.306Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.792 11.722TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.078.785 4.489.228Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.078.785 4.489.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930629BIST