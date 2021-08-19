***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[22] 514.963.034Satışların Maliyeti[22] -466.833.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.129.201BRÜT KAR (ZARAR)48.129.201Genel Yönetim Giderleri[23] -2.687.951Pazarlama Giderleri[24] -36.031.366Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 2.968.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -2.682.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.695.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 1.310.172Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -222.977FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.782.284Finansman Gelirleri[27] 1.516.152Finansman Giderleri[27] -13.066.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-768.454Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.906.260Dönem Vergi (Gideri) Geliri[10] 1.906.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.137.806DÖNEM KARI (ZARARI)1.137.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.137.806Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 32.055.268 28.527.544Ticari Alacaklar[5] 26.074.922 36.483.419İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 74.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26.074.922 36.409.068Diğer Alacaklar[6] 439.188 699.681İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar439.188 699.681Stoklar[8] 59.663.052 79.153.842Peşin Ödenmiş Giderler[9] 10.308.664 7.529.673İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 193.033İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.308.664 7.336.640Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 72.687 0Diğer Dönen Varlıklar[12] 1.500.000 3.448.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.500.000 3.448.457ARA TOPLAM130.113.781 155.842.616TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR130.113.781 155.842.616DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 42.126.183 42.349.160Maddi Duran Varlıklar[14] 151.465.411 118.118.425Arazi ve Arsalar2.091.076 2.091.076Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.690 10.034Binalar19.533.650 13.289.416Tesis, Makine ve Cihazlar1.670.940 700.600Taşıtlar2.937.114 4.289.079Mobilya ve Demirbaşlar949.895 964.041Özel Maliyetler60.505 293.656Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar124.215.541 96.480.523Kullanım Hakkı Varlıkları[15] 2.642.278 3.265.322Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 146.318 129.405Diğer Haklar146.318 129.405TOPLAM DURAN VARLIKLAR196.380.190 163.862.312TOPLAM VARLIKLAR326.493.971 319.704.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 138.354.941 118.541.997İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar138.354.941 118.541.997Banka Kredileri117.021.048 91.090.910İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları21.333.893 27.451.087Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[4] 9.377.441 5.752.332İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.377.441 5.752.332Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.377.441 5.752.332Diğer Finansal Yükümlülükler[4] 891.661 1.374.835Ticari Borçlar[5] 57.018.256 61.346.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar57.018.256 61.346.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 1.091.793 713.273Diğer Borçlar[6] 1.541.866 1.311.567İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.541.866 1.311.567Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 23.429.104 10.547.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.429.104 10.547.625Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[10] 0 419.821Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 643.306 650.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 6.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar643.306 643.306Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 6.495.520 7.989.798İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.495.520 7.989.798ARA TOPLAM238.843.888 208.647.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER238.843.888 208.647.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[4] 9.873.797 33.162.329İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.873.797 33.162.329Banka Kredileri8.031.412 11.340.704İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 19.593.293Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.842.385 2.228.332Uzun Vadeli Karşılıklar[11] 3.494.009 2.062.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.494.009 2.062.023Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[10] 4.401.892 6.536.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.769.698 41.760.488TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.613.586 250.408.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.880.385 69.296.806Ödenmiş Sermaye[18] 42.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] -1.761.030 -849.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.761.030 -849.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.761.030 -849.094Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[20] 613.616 250.360Yasal Yedekler613.616 250.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[21] 27.889.993 9.840.559Net Dönem Karı veya Zararı1.137.806 40.054.981TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.880.385 69.296.806TOPLAM KAYNAKLAR326.493.971 319.704.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -849.094 250.360 9.840.559 40.054.981 69.296.806 0 69.296.806Transferler363.256 39.691.725 -40.054.981 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-911.936 1.137.806 225.870 0 225.870Dönem Karı (Zararı)1.137.806 1.137.806 0 1.137.806Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-911.936 -911.936 0 -911.936Sermaye Arttırımı22.000.000 -21.642.291 357.709 0 357.709Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 -1.761.030 613.616 27.889.993 1.137.806 69.880.385 0 69.880.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.542.936İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları547.778.017Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[5,6,22] 525.053.664Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[25,27] 5.021.235İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri[9,12] 17.703.118İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-501.235.081Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[5,6,22] -480.149.682Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[25,27] -14.308.780İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[9,12] -6.776.619Faaliyetlerden Net Nakit Akışları46.542.936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.155.653Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.393.040Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[14] 3.393.040Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.548.693Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -41.548.693FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.859.559Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri357.708Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18] 357.708Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[4] 51.556.087Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.773.354Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] -56.773.354YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.527.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.527.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 28.527.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 32.055.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.137.806DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-911.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[11] -1.139.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[10] 227.984Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri227.984Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-911.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)225.870Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları225.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959478BIST