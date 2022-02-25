***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[22] 1.088.643.358 789.093.036Satışların Maliyeti[22] -979.215.730 -717.072.978TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)109.427.628 72.020.058FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)109.427.628 72.020.058Genel Yönetim Giderleri[23] -7.243.087 -3.849.912Pazarlama Giderleri[24] -54.440.491 -19.402.010Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 13.148.707 2.789.022Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -6.435.698 -1.159.989ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.457.059 50.397.169Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 5.503.440 6.233.209Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -1.023.656 -445.953FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.936.843 56.184.425Finansman Gelirleri[27] 2.277.783 1.139.601Finansman Giderleri[27] -32.261.177 -7.877.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.953.449 49.446.949Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[10] -1.209.139 -9.391.968Dönem Vergi (Gideri) Geliri-133.534 -1.891.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.075.605 -7.500.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.744.310 40.054.981DÖNEM KARI (ZARARI)27.744.310 40.054.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.744.310 40.054.981Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.247.322 41.898.530Dönem Karı (Zararı)27.744.310 40.054.993Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.744.310 40.054.993Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.946.139 24.405.222Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[13,14,15,16] 22.884.766 10.489.080Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler406.394 -302.418Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler406.394 -302.418Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[11] 38.883 595.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler501.424 583.091Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-462.541 12.664Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler[5] 826.778 304.862Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler826.778 304.862Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[10] 789.318 9.391.958Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 3.925.985İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.556.873 -22.561.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[5] -11.106.338 -16.102.864İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)74.351 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.180.689 -16.102.864Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 1.669.163 7.451.144İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.669.163 7.451.144Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[8] -23.995.489 27.412.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[5] 21.980.399 35.153.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)77.263 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.903.136 35.153.323Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 23.009.138 -76.476.245İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.009.138 -76.476.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.247.322 41.898.530YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-142.138.846 -105.184.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[13,14,15,16] 71.403.315 54.579.309Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri71.403.315 54.579.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[13,14,15,16] -213.542.161 -159.764.060Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-213.542.161 -159.764.060Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.284.810 80.149.050Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18] 357.708 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri357.708 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[4] 70.972.866 86.762.505Kredilerden Nakit Girişleri70.173.323 86.762.505Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri799.543 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] -8.045.764 -6.613.455Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.045.764 -6.613.455YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.606.714 16.862.829NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.606.714 16.862.829DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.527.544 11.664.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.920.830 28.527.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 13.920.830 28.527.544Ticari Alacaklar[5] 46.736.431 36.483.419İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 74.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar46.736.431 36.409.068Diğer Alacaklar[7] 355.833 699.681İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar355.833 699.681Stoklar[8] 103.149.331 79.153.842Peşin Ödenmiş Giderler[9] 8.728.152 7.529.673İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 193.033İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.728.152 7.336.640Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 113.761 0Diğer Dönen Varlıklar[12] 810.902 3.448.457İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar810.902 3.448.457ARA TOPLAM173.815.240 155.842.616TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR173.815.240 155.842.616DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 61.576.630 42.349.160Maddi Duran Varlıklar[14] 215.117.834 118.118.425Arazi ve Arsalar2.091.076 2.091.076Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.689 10.034Binalar12.677.445 13.289.416Tesis, Makine ve Cihazlar1.838.145 700.600Taşıtlar7.697.623 4.289.079Mobilya ve Demirbaşlar1.139.572 964.041Özel Maliyetler26.044 293.656Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar189.641.240 96.480.523Kullanım Hakkı Varlıkları[15] 6.292.112 3.265.322Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 129.814 129.405Diğer Haklar129.814 129.405TOPLAM DURAN VARLIKLAR283.116.390 163.862.312TOPLAM VARLIKLAR456.931.630 319.704.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 152.343.245 118.541.997İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar152.343.245 118.541.997Banka Kredileri129.269.032 91.090.910Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları23.074.213 27.451.087Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[4] 9.361.823 5.752.332İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.361.823 5.752.332Banka Kredileri9.361.823 5.752.332Diğer Finansal Yükümlülükler[4] 2.174.378 1.374.835Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler2.174.378 1.374.835Ticari Borçlar[5] 83.706.350 61.346.108İlişkili Taraflara Ticari Borçlar77.263 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar83.629.087 61.346.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[6] 1.056.534 713.273Diğer Borçlar[7] 3.344.426 1.311.567İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.344.426 1.311.567Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 35.118.004 10.547.625İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)35.118.004 10.547.625Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü133.534 419.821Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 180.765 650.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 6.972Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar180.765 643.306Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 3.999.019 7.989.798İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.999.019 7.989.798ARA TOPLAM291.418.078 208.647.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER291.418.078 208.647.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[4] 57.879.149 33.162.329İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar57.879.149 33.162.329Banka Kredileri3.384.893 11.340.704Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları50.000.000 19.593.293Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar4.494.256 2.228.332Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 60.390 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.390 0Uzun Vadeli Karşılıklar[11] 4.849.307 2.062.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.849.307 2.062.023Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[10] 7.154.569 6.536.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.943.415 41.760.488TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER361.361.493 250.408.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.570.137 69.296.806Ödenmiş Sermaye[18] 42.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] -2.677.782 -849.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.677.782 -849.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.677.782 -849.094Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[20] 613.616 250.360Yasal Yedekler613.616 250.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[21] 27.889.993 9.840.559Net Dönem Karı veya Zararı27.744.310 40.054.981TOPLAM ÖZKAYNAKLAR95.570.137 69.296.806TOPLAM KAYNAKLAR456.931.630 319.704.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -872.886 250.360 5.362.872 4.477.506 29.217.852 29.217.852Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.477.506 -4.477.506 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.792 40.055.162 40.078.954 40.078.954Dönem Karı (Zararı)40.055.162 40.055.162 40.055.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[19] 23.792 23.792 23.792Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 -849.094 250.360 9.840.378 40.055.162 69.296.806 69.296.806Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -849.094 250.360 9.840.378 40.055.162 69.296.806 69.296.806Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler363.256 39.691.906 -40.055.162 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.828.688 27.744.310 25.915.622 25.915.622Dönem Karı (Zararı)27.744.310 27.744.310 27.744.310Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[19] -1.828.688 -1.828.688 -1.828.688Sermaye Arttırımı22.000.000 -21.642.291 357.709 357.709Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 -2.677.782 613.616 27.889.993 27.744.310 95.570.137 95.570.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27.744.310 40.054.981DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.828.688 23.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[11] -2.285.860 29.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler457.172 -5.948Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[10] 457.172 -5.948Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.828.688 23.792TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.915.622 40.078.773Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.915.622 40.078.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004694BIST