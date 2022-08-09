***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:11
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[22] 669.436.078 514.963.034
Satışların Maliyeti
[22] -602.321.085 -466.833.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.114.993 48.129.201
BRÜT KAR (ZARAR)
67.114.993 48.129.201
Genel Yönetim Giderleri
[23] -3.523.219 -2.687.951
Pazarlama Giderleri
[24] -39.920.477 -36.031.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 5.468.341 2.968.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -5.756.853 -2.682.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.382.785 9.695.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 29.605.425 1.310.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -737.828 -222.977
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.250.382 10.782.284
Finansman Gelirleri
[27] 1.590.058 1.516.152
Finansman Giderleri
[27] -26.168.032 -13.066.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.672.408 -768.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[10] -3.746.535 1.906.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.811.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-935.491 1.906.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.925.873 1.137.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.925.873 1.137.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.925.873 1.137.806
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.441.056 41.659.322
Dönem Karı (Zararı)
23.925.873 1.137.806
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.925.873 1.137.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.429.000 4.364.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14,15,16] 20.298.295 5.637.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
123.684 28.447
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.684 28.447
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[11] 439.443 292.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
118.434 292.066
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
321.009
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.663.692 732.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.994.805 732.094
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-331.113
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.612.043 -2.326.081
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.752.720
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.752.720
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-813.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.055.817 36.157.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.838.643 10.060.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
74.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.838.643 9.985.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.965.547 -642.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.965.547 -642.728
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-60.746.865 19.490.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.963.483 -4.740.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.341.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.621.599 -4.740.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.854.469 11.989.048
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.854.469 11.989.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.441.056 41.659.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.390.571 -38.155.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.794.808 3.393.040
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.794.808 3.393.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.185.379 -41.548.693
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.185.379 -41.548.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.098.642 24.055
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
357.708
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
357.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.996.903 56.200.637
Kredilerden Nakit Girişleri
54.996.903 56.200.637
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.898.261 -56.534.290
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.898.261 -56.051.116
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-483.174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.149.127 3.527.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.149.127 3.527.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.920.830 28.527.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.069.957 32.055.268
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 49.069.957 13.920.830
Ticari Alacaklar
[5] 30.779.299 46.736.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30.779.299 46.736.431
Diğer Alacaklar
[7] 483.144 355.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
483.144 355.833
Stoklar
[8] 163.896.196 103.149.331
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 14.638.037 8.728.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.638.037 8.728.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 37.006 113.761
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.624.339 810.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.624.339 810.902
ARA TOPLAM
260.527.978 173.815.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.527.978 173.815.240
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 61.018.604 61.576.630
Maddi Duran Varlıklar
[14] 244.024.007 215.117.834
Arazi ve Arsalar
2.091.076 2.091.076
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.017 6.689
Binalar
12.537.447 12.677.445
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.726.307 1.838.145
Taşıtlar
9.215.869 7.697.623
Mobilya ve Demirbaşlar
1.354.003 1.139.572
Özel Maliyetler
16.130 26.044
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
217.078.158 189.641.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 4.801.669 6.292.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 117.106 129.814
Diğer Haklar
117.106 129.814
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 5.106 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.106 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
309.966.492 283.116.390
TOPLAM VARLIKLAR
570.494.470 456.931.630
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 207.340.148 152.343.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
207.340.148 152.343.245
Banka Kredileri
205.854.480 129.269.032
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.485.668 23.074.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 8.499.555 9.361.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.499.555 9.361.823
Banka Kredileri
8.499.555 9.361.823
Diğer Finansal Yükümlülükler
[4] 2.253.101 2.174.378
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
2.253.101 2.174.378
Ticari Borçlar
[5] 95.338.720 83.706.350
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.419.147 77.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
88.919.573 83.629.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 1.861.479 1.056.534
Diğer Borçlar
[7] 1.220.043 3.344.426
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.220.043 3.344.426
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 57.651.192 35.118.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
57.651.192 35.118.004
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[10] 2.811.044 134.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 501.774 180.765
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
501.774 180.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 6.649.804 3.999.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.649.804 3.999.019
ARA TOPLAM
384.126.860 291.419.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.126.860 291.419.036
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 53.764.433 57.879.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.764.433 57.879.149
Banka Kredileri
53.764.433 57.879.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 50.324 60.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.324 60.390
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 5.501.798 4.849.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.501.798 4.849.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[10] 7.983.249 7.154.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.299.804 69.943.415
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
451.426.664 361.362.451
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
[18] 119.067.806 95.569.179
Ödenmiş Sermaye
42.000.000 42.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] -3.105.028 -2.677.782
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.105.028 -2.677.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.105.028 -2.677.782
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[20] 613.616 613.616
Yasal Yedekler
613.616 613.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[21] 55.633.345 27.889.993
Net Dönem Karı veya Zararı
23.925.873 27.743.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.067.806 95.569.179
TOPLAM KAYNAKLAR
570.494.470 456.931.630
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -849.094 250.360 9.840.559 40.054.981 69.296.806 69.296.806
Transferler
363.256 39.691.725 -40.054.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-911.936 1.137.806 225.870 225.870
Dönem Karı (Zararı)
1.137.806 1.137.806 1.137.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-911.936 -911.936 -911.936
Sermaye Arttırımı
22.000.000 -21.642.291 357.709 357.709
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 -1.761.030 613.616 27.889.993 1.137.806 69.880.385 69.880.385
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 -2.677.782 613.616 27.889.993 27.743.352 95.569.179 95.569.179
Transferler
27.743.352 -27.743.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-427.246 23.925.873 23.498.627 23.498.627
Dönem Karı (Zararı)
23.925.873 23.925.873 23.925.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-427.246 -427.246 -427.246
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 -3.105.028 613.616 55.633.345 23.925.873 119.067.806 119.067.806
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.925.873 1.137.806
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-427.246 -911.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-534.057 -1.139.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
106.811 227.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
106.811 227.984
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-427.246 -911.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.498.627 225.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.498.627 225.870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053541
BIST