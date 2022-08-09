***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[22] 669.436.078 514.963.034Satışların Maliyeti[22] -602.321.085 -466.833.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.114.993 48.129.201BRÜT KAR (ZARAR)67.114.993 48.129.201Genel Yönetim Giderleri[23] -3.523.219 -2.687.951Pazarlama Giderleri[24] -39.920.477 -36.031.366Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 5.468.341 2.968.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -5.756.853 -2.682.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.382.785 9.695.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 29.605.425 1.310.172Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -737.828 -222.977FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.250.382 10.782.284Finansman Gelirleri[27] 1.590.058 1.516.152Finansman Giderleri[27] -26.168.032 -13.066.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.672.408 -768.454Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[10] -3.746.535 1.906.260Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.811.044Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-935.491 1.906.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.925.873 1.137.806DÖNEM KARI (ZARARI)23.925.873 1.137.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.925.873 1.137.806Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.441.056 41.659.322Dönem Karı (Zararı)23.925.873 1.137.806Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.925.873 1.137.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.429.000 4.364.301Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[13,14,15,16] 20.298.295 5.637.775Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler123.684 28.447Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler123.684 28.447Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[11] 439.443 292.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler118.434 292.066Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler321.009Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.663.692 732.094Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.994.805 732.094Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-331.113Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.612.043 -2.326.081Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.752.720Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-27.752.720Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-813.437İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.055.817 36.157.215Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.838.643 10.060.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)74.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.838.643 9.985.964Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.965.547 -642.728İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.965.547 -642.728Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-60.746.865 19.490.790Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.963.483 -4.740.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.341.884İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.621.599 -4.740.210Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.854.469 11.989.048İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.854.469 11.989.048Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.441.056 41.659.322YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.390.571 -38.155.653Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri77.794.808 3.393.040Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri77.794.808 3.393.040Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.185.379 -41.548.693Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.185.379 -41.548.693FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.098.642 24.055Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri357.708Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri357.708Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.996.903 56.200.637Kredilerden Nakit Girişleri54.996.903 56.200.637Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.898.261 -56.534.290Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.898.261 -56.051.116Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-483.174YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.149.127 3.527.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.149.127 3.527.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.920.830 28.527.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.069.957 32.055.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 49.069.957 13.920.830Ticari Alacaklar[5] 30.779.299 46.736.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar30.779.299 46.736.431Diğer Alacaklar[7] 483.144 355.833İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar483.144 355.833Stoklar[8] 163.896.196 103.149.331Peşin Ödenmiş Giderler[9] 14.638.037 8.728.152İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.638.037 8.728.152Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 37.006 113.761Diğer Dönen Varlıklar[12] 1.624.339 810.902İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.624.339 810.902ARA TOPLAM260.527.978 173.815.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR260.527.978 173.815.240DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 61.018.604 61.576.630Maddi Duran Varlıklar[14] 244.024.007 215.117.834Arazi ve Arsalar2.091.076 2.091.076Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri5.017 6.689Binalar12.537.447 12.677.445Tesis, Makine ve Cihazlar1.726.307 1.838.145Taşıtlar9.215.869 7.697.623Mobilya ve Demirbaşlar1.354.003 1.139.572Özel Maliyetler16.130 26.044Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar217.078.158 189.641.240Kullanım Hakkı Varlıkları[15] 4.801.669 6.292.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 117.106 129.814Diğer Haklar117.106 129.814Peşin Ödenmiş Giderler[9] 5.106 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.106 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR309.966.492 283.116.390TOPLAM VARLIKLAR570.494.470 456.931.630KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 207.340.148 152.343.245İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar207.340.148 152.343.245Banka Kredileri205.854.480 129.269.032İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.485.668 23.074.213Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[4] 8.499.555 9.361.823İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.499.555 9.361.823Banka Kredileri8.499.555 9.361.823Diğer Finansal Yükümlülükler[4] 2.253.101 2.174.378Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler2.253.101 2.174.378Ticari Borçlar[5] 95.338.720 83.706.350İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.419.147 77.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar88.919.573 83.629.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[6] 1.861.479 1.056.534Diğer Borçlar[7] 1.220.043 3.344.426İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.220.043 3.344.426Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 57.651.192 35.118.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)57.651.192 35.118.004Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[10] 2.811.044 134.492Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 501.774 180.765Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar501.774 180.765Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 6.649.804 3.999.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.649.804 3.999.019ARA TOPLAM384.126.860 291.419.036TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER384.126.860 291.419.036UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[4] 53.764.433 57.879.149İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar53.764.433 57.879.149Banka Kredileri53.764.433 57.879.149Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 50.324 60.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.324 60.390Uzun Vadeli Karşılıklar[11] 5.501.798 4.849.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.501.798 4.849.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[10] 7.983.249 7.154.569TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.299.804 69.943.415TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER451.426.664 361.362.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar[18] 119.067.806 95.569.179Ödenmiş Sermaye42.000.000 42.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] -3.105.028 -2.677.782Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.105.028 -2.677.782Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.105.028 -2.677.782Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[20] 613.616 613.616Yasal Yedekler613.616 613.616Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[21] 55.633.345 27.889.993Net Dönem Karı veya Zararı23.925.873 27.743.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.067.806 95.569.179TOPLAM KAYNAKLAR570.494.470 456.931.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -849.094 250.360 9.840.559 40.054.981 69.296.806 69.296.806Transferler363.256 39.691.725 -40.054.981Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-911.936 1.137.806 225.870 225.870Dönem Karı (Zararı)1.137.806 1.137.806 1.137.806Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-911.936 -911.936 -911.936Sermaye Arttırımı22.000.000 -21.642.291 357.709 357.709Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 -1.761.030 613.616 27.889.993 1.137.806 69.880.385 69.880.385Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 -2.677.782 613.616 27.889.993 27.743.352 95.569.179 95.569.179Transferler27.743.352 -27.743.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-427.246 23.925.873 23.498.627 23.498.627Dönem Karı (Zararı)23.925.873 23.925.873 23.925.873Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-427.246 -427.246 -427.246Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 -3.105.028 613.616 55.633.345 23.925.873 119.067.806 119.067.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.925.873 1.137.806DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-427.246 -911.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-534.057 -1.139.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler106.811 227.984Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri106.811 227.984Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-427.246 -911.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.498.627 225.870Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.498.627 225.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053541BIST