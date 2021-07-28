***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
28.07.2021 10:02
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2021 tarihli toplantısında 37/1123 sayılı alınan karar ile, şirketimiz tarafından 126.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır. İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2021 tarih 2021/36 sayılı bülteniyle duyurulmuştur. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952189
BIST
11:241.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:248,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:2410,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:24495,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 495,46
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KATMR
|3,19
|48.803.936
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.803.820
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.601.288
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|20.644.694
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|39.703.908
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|70.684.361
|% -9,91
|
|METUR
|6,90
|67.328.683
|% -4,56
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|AVHOL
|5,57
|8.646.117
|% -3,47
|
|GARAN
|8,23
|243.098.444
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,53
|197.582.752
|% 0,53
|
|THYAO
|12,56
|189.935.334
|% 0,08
|
|PETKM
|5,54
|183.362.057
|% -0,72
|
|EREGL
|18,66
|159.079.207
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,28
|158.514.411
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,55
|94.300.838
|% 0,00
|
|PETKM
|5,54
|183.362.057
|% -0,72
|
|KARSN
|4,00
|122.840.251
|% 1,27
|
|GARAN
|8,23
|243.098.444
|% 0,37
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5579
|8,5609
|% 0,02
|
|Euro
|10,0957
|10,1263
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8326
|11,8919
|% -0,10
|
|Frank
|9,3167
|9,3728
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2752
|2,2866
|% -0,00
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,12
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|0,35
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:36EDIP
Yüzde 4.68 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 943, 444 adet işlem
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, VESTL, PETKM
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, EREGL, FROTO
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.41 ) 1, 204
-
11:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, KARYE, KATMR, EDATA, IDGYO