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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

28.07.2021 10:02



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2021 tarihli toplantısında 37/1123 sayılı alınan karar ile, şirketimiz tarafından 126.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır. İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2021 tarih 2021/36 sayılı bülteniyle duyurulmuştur. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952189


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