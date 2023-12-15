***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2023 tarihli toplantısında 78/1690 sayılı alınan karar ile, şirketimiz tarafından 675.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır. İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2023 tarih 2023/79 sayılı bülteniyle duyurulmuştur. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226141BIST