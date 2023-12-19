***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 675.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.12.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2023 tarihli toplantısında 78/1690 sayılı alınan karar ile, şirketimiz tarafından 675.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır. İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2023 tarih 2023/79 sayılı bülteniyle duyurulmuştur. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 ek1a_spk-_borclanma_araci_basvuru_formu_-003- bak.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226934BIST