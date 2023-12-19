***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.12.2023 13:33
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 675.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.12.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2023 tarihli toplantısında 78/1690 sayılı alınan karar ile, şirketimiz tarafından 675.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır. İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2023 tarih 2023/79 sayılı bülteniyle duyurulmuştur. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 ek1a_spk-_borclanma_araci_basvuru_formu_-003- bak.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226934
BIST