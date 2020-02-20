***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim(Faiz İçeren)728 Günlük İhraçÖzet Bilgi: TRSINAL22212 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması) Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRY Tutar 60.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör Tahvili Vadesi 17.02.2022 Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü Değişken Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINAL22212 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 4Ek açıklamalar:Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 728 gün vadeli 20.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 20 Şubat 2020 itfa tarihi 17 Şubat 2022 dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820476BIST