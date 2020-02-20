***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 17:19
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim(Faiz İçeren)
168 Günlük İhraç
Özet Bilgi: TRFINAL82015 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması)
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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 6.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit Faizli
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINAL82015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 2
EK AÇIKLAMALAR
Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 168 gün vadeli 10.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 20 Şubat 2020 itfa tarihi 06 Ağustos 2020' dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820483
BIST