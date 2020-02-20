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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.02.2020 17:19
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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim(Faiz İçeren)
168 Günlük İhraç
Özet Bilgi:  TRFINAL82015 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması)
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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi   TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü  Borçlanma Aracı
Satış Türü  Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı  Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü  Finansman Bonosu
Vadesi  6.08.2020
Vade (Gün Sayısı)  168
Faiz Oranı Türü  Sabit Faizli 
Satış Şekli  Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu  TRFINAL82015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu  GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi          20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar  10.000.000
Kupon Sayısı  2
EK AÇIKLAMALAR
Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 168 gün vadeli 10.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 20 Şubat 2020 itfa tarihi 06 Ağustos 2020' dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820483


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QNBFL 151,80 10.254.191 % 15,00  
HATEK 9,27 45.395.295 % 8,29  
UZERB 2,16 121.034 % 8,00  
YONGA 9,33 133.238 % 7,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8333 7,8726 % -0,07  
Frank 6,1892 6,2265 % 0,47  
Riyal 1,6217 1,6298 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.619 6,33  
Altın Gr. 318 318 2,39  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 -0,11  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 -0,01  
B. Petrol 59,62 59,62 0,50  
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