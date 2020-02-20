***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim(Faiz İçeren)168 Günlük İhraçÖzet Bilgi: TRFINAL82015 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HAYIRYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HAYIRYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HAYIRİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 6.08.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü Sabit FaizliSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINAL82015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000Kupon Sayısı 2EK AÇIKLAMALARŞirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 168 gün vadeli 10.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 20 Şubat 2020 itfa tarihi 06 Ağustos 2020' dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820483BIST