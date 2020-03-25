***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 14:34
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
180 gün vadeli 5.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların ilk kuponu 25.03.2020 tarihinde ödenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı – Özel Sektör Bonosu
Satış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Bono
Vadesi 23.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINAL62017
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 2
İtfa Tarihi 23.06.2020
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
13 ,0000
13,6508
160.275,00
TRY
Evet
2
23.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
13 ,0000
13,6508
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
5.000.000
Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832083
BIST