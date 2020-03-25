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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 14:34
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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                                             180 gün vadeli 5.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların ilk kuponu 25.03.2020 tarihinde ödenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi      06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                                    TRY          
Tutar                                              60.000.000              
İhraç Tavanı Kıymet Türü              Borçlanma Aracı – Özel Sektör Bonosu   
Satış Türü                                      Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış          
Yurt İçi / Yurt Dışı                          Yurt İçi  
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü                                                Bono
Vadesi                                             23.06.2020
Vade (Gün Sayısı)                            180
Faiz Oranı Türü                               Sabit
Satış Şekli                                       Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                                        TRFINAL62017
Satışa Başlanma Tarihi                        23.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi                 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi                          26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    5.000.000
Kupon Sayısı                                        2
İtfa Tarihi                                               23.06.2020
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi     23.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi?       Hayır
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

        Kupon Sıra No
    Ödeme Tarihi
    Kayıt Tarihi *
    Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
    Faiz Oranı (%)
    Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
    Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
    Ödeme Tutarı
    Döviz Kuru
    Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

    1
    25.03.2020 
    24.03.2020
    25.03.2020
     
    13 ,0000
     13,6508 
    160.275,00 
    TRY 
    Evet 

    2
    23.06.2020 
    22.06.2020
    23.06.2020
     
    13 ,0000
     13,6508 
     
     
     

    Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
    23.06.2020 
    22.06.2020
    23.06.2020
     
     
     
    5.000.000
     
     


    Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832083


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HUBVC 16,50 109.021.611 % 10,00  
NATEN 12,87 49.640.022 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.114.436 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5583 7,5962 % 0,50  
Frank 6,5704 6,6099 % 0,94  
Riyal 1,7159 1,7245 % 0,78  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.612 1.615 -7,98  
Altın Gr. 333 334 -1,60  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,24 14,29 -0,01  
Gümüş Gr. 2,94 2,96 0,00  
B. Petrol 26,56 26,56 -0,59  
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