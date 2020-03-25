***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar180 gün vadeli 5.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların ilk kuponu 25.03.2020 tarihinde ödenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı – Özel Sektör BonosuSatış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü BonoVadesi 23.06.2020Vade (Gün Sayısı) 180Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINAL62017Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000Kupon Sayısı 2İtfa Tarihi 23.06.2020Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? HayırSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi *Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?25.03.202024.03.202025.03.202013 ,000013,6508160.275,00TRYEvet23.06.202022.06.202023.06.202013 ,000013,6508Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı23.06.202022.06.202023.06.20205.000.000Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832083BIST