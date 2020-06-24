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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2020 16:20
GÜNCEL HABERLER



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Özel Sektör Tahvili kupon oranı açıklaması
546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Üçüncü kupon oranı 2,8352 olarak belirlenmiştir.
                                                                                             06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri 
                                                                                                                     TRY  Para Birimi
                                                                                                                             60.000.000  Tutar
                                                                                                   Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet Türü  
                                                                                                                     Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış Türü
                                                                                                             Yurt İçi  Yurt İçi / Yurt Dışı
  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri 
                                                                                                                             Özel Sektör Tahvili Türü
                                                                                                                             24.06.2021 Vadesi
                                                                                                             546 Vade (Gün Sayısı)
                                                                                                             Değişken Faiz Oranı Türü
                                                                                                                     Nitelikli Yatırımcıya Satış  Satış Şekli
                                                                                                                     TRSINAL62119 ISIN Kodu
                                                                                                     23.12.2019  Satışa Başlanma Tarihi
                                                                                             25.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi
                                                                                                     26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi
                                                                             25.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
                                                                                                                      6 Kupon Sayısı
                                                                                                                            24.06.2021 İtfa Tarihi
                                                                            24.06.2021 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
                                                                                             Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon                                                                     Yatırımcı
Faiz       
Faiz      
Faiz
Sıra  Ödeme TarihiKayıt Tarihi *     Hesaplarına         Oranı      
Oranı    
Oranı      
Ödeme
                                                               Ödenme            Yıllık     Yıllık  T   Döviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi? No
(%)      
utarı
                                                                     Tarihi                            
Basit    
Bileşik
                                                                                                          (%)        
(%)
1        26.03.202025.03.202026.03.20203,6203        905.075,00 TRY                        Evet 2        25.06.202024.06.202025.06.20203,2286        807.150,00        TRY                        Hayır  3        24.09.202023.09.202024.09.20202,8352        708.800,00 TRY                       Hayır  4        24.12.202023.12.202024.12.2020 5        25.03.202124.03.202125.03.2021 6        24.06.202123.06.202124.06.2021 Anapara / Vadesonu                  24.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
 
 
 
25.000.000        
TRY
Ödeme Tutarı  Hak sahiplerinin Belirlediği tarih.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852659


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 436.904.238 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.920.660 % 9,99  
AYEN 4,41 245.610.011 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.707.697 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5134 8,5561 % -0,38  
Frank 7,2054 7,2488 % -0,15  
Riyal 1,8216 1,8307 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -1,09  
Altın Gr. 390 390 0,96  
Cumhuriyet 2.532 2.548 9,50  
Tam 2.598 2.612 9,80  
Yarım 1.266 1.278 4,80  
Çeyrek 635 640 2,40  
Gümüş.Ons 17,64 17,66 -0,29  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,06  
B. Petrol 41,69 41,69 -0,94  
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