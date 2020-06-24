***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Sektör Tahvili kupon oranı açıklaması546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Üçüncü kupon oranı 2,8352 olarak belirlenmiştir.06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihiİlgili İhraç Tavanı BilgileriTRY Para Birimi60.000.000 TutarBorçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet TürüHalka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış TürüYurt İçi Yurt İçi / Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriÖzel Sektör Tahvili Türü24.06.2021 Vadesi546 Vade (Gün Sayısı)Değişken Faiz Oranı TürüNitelikli Yatırımcıya Satış Satış ŞekliTRSINAL62119 ISIN Kodu23.12.2019 Satışa Başlanma Tarihi25.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi25.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar6 Kupon Sayısı24.06.2021 İtfa Tarihi24.06.2021 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiÖdeme Gerçekleştirildi mi?HayırSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon YatırımcıFaizFaizFaizSıra Ödeme TarihiKayıt Tarihi * Hesaplarına OranıOranıOranıÖdemeÖdenme Yıllık Yıllık T Döviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi? No(%)utarıTarihiBasitBileşik(%)(%)1 26.03.202025.03.202026.03.20203,6203 905.075,00 TRY Evet 2 25.06.202024.06.202025.06.20203,2286 807.150,00 TRY Hayır 3 24.09.202023.09.202024.09.20202,8352 708.800,00 TRY Hayır 4 24.12.202023.12.202024.12.2020 5 25.03.202124.03.202125.03.2021 6 24.06.202123.06.202124.06.2021 Anapara / Vadesonu 24.06.202123.06.202124.06.202125.000.000TRYÖdeme Tutarı Hak sahiplerinin Belirlediği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852659BIST