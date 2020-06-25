***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 15:01
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Sektör Tahvili kupon ödemesine ait açıklama
546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin İkinci kupon tutarı
807.150,00 TL 25.06.2020 tarihinde ödenmiştir.
06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
TRY Para Birimi
60.000.000 Tutar
Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet Türü
Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış Türü
Yurt İçi Yurt İçi / Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Özel Sektör Tahvili Türü
24.06.2021 Vadesi
546 Vade (Gün Sayısı)
Değişken Faiz Oranı Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış Şekli
TRSINAL62119 ISIN Kodu
23.12.2019 Satışa Başlanma Tarihi
25.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi
26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi
25.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
6 Kupon Sayısı
24.06.2021 İtfa Tarihi
24.06.2021 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Hayır Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Faiz Faiz Faiz
Yatırımcı Oranı Oranı Oranı Kupon Ödeme Kayıt Hesaplarına (%) Yıllık Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Sıra Tarihi Tarihi * Ödenme Basit Bileşik Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi?
No Tarihi (%) (%)
1 26.03.202025.03.202026.03.20203,6203 905.075,00 TRY Evet 2 25.06.202024.06.202025.06.20203,2286 807.150,00TRY Evet 3 24.09.202023.09.202024.09.20202,8352 708.800,00 TRY Hayır 4 24.12.202023.12.202024.12.2020 5 25.03.202124.03.202125.03.2021 6 24.06.202123.06.202124.06.2021 Anapara
Vadesonu
24.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
25.000.000
TRY
Ödeme Tutarı Hak sahiplerinin Belirlediği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852857
BIST