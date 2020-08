***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar168 gün vadeli 10.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların 270.410,00 TL ikinci kuponu ve Anapara Vade sonu ödeme tutarı 10.000.000 TL 06.08.2020 tarihinde ödenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı – Özel Sektör BonosuSatış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü BonoVadesi 06.08.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINAL82015Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000Kupon Sayısı 2İtfa Tarihi 06.08.2020Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EVETSERMAYE PİYASASI ARACININ İTFA PLANIKupon Sıra NoÖdeme TarihiK a y ı t TarihiYatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı (%)F a i z Oranı - Yıllık Basit (%)F a i z Oranı - Yıllık Bileşik ( %)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 2,7041 12,2927 11,7499 270.410 TRY EVET2 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 2,7041 12,2927 11,7499 270.410 TRY EVETAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 10.000.000 TRY EVETHak sahiplerinin belirlendiği tarih.