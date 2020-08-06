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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.08.2020 14:04
GÜNCEL HABERLER



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

168 gün vadeli 10.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların 270.410,00 TL ikinci kuponu ve Anapara Vade sonu ödeme tutarı 10.000.000 TL 06.08.2020 tarihinde ödenmiştir.    
Yönetim Kurulu Karar Tarihi      06.11.2018    
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri    
Para Birimi                                            TRY              
Tutar                                                     60.000.000                  
İhraç Tavanı Kıymet Türü                       Borçlanma Aracı – Özel Sektör Bonosu       
Satış Türü                                             Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                                  Yurt İçi      
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri    
Türü                                                      Bono    
Vadesi                                                   06.08.2020    
Vade (Gün Sayısı)                                  168    
Faiz Oranı Türü                                      Sabit    
Satış Şekli                                            Nitelikli Yatırımcıya Satış    
ISIN Kodu                                             TRFINAL82015   
Satışa Başlanma Tarihi                           19.02.2020    
Satışın Tamamlanma Tarihi                     19.02.2020    
Vade Başlangıç Tarihi                             20.02.2020   
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       10.000.000    
Kupon Sayısı                                         2    
İtfa Tarihi                                               06.08.2020    
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi       06.08.2020    
Ödeme Gerçekleştirildi mi?                     EVET
SERMAYE PİYASASI ARACININ İTFA PLANI
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi 
K a y ı t Tarihi
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 
Faiz Oranı (%) 
F a i z Oranı - Yıllık Basit (%)
F a i z Oranı - Yıllık Bileşik ( %)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 2,7041 12,2927 11,7499 270.410 TRY EVET
2 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 2,7041 12,2927 11,7499 270.410 TRY EVET
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 10.000.000 TRY EVET
Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865973


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KLGYO 8,71 37.715.481 % 9,97  
GLRYH 16,58 51.397.495 % 9,95  
RAYSG 6,19 19.440.563 % 9,95  
CRDFA 5,88 55.367.884 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5353 9,5831 % 3,50  
Frank 7,9501 7,9980 % 2,91  
Riyal 1,9301 1,9398 % 3,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.061 2.062 23,41  
Altın Gr. 482 482 19,82  
Cumhuriyet 3.197 3.318 223,70  
Tam 3.293 3.434 249,80  
Yarım 1.598 1.664 109,80  
Çeyrek 802 837 58,70  
Gümüş.Ons 28,27 28,30 1,33  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,49  
B. Petrol 45,58 45,58 0,39  
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