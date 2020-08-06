***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 14:04
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
168 gün vadeli 10.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit Faizli / 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli bonoların 270.410,00 TL ikinci kuponu ve Anapara Vade sonu ödeme tutarı 10.000.000 TL 06.08.2020 tarihinde ödenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı – Özel Sektör Bonosu
Satış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Bono
Vadesi 06.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINAL82015
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 2
İtfa Tarihi 06.08.2020
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? EVET
SERMAYE PİYASASI ARACININ İTFA PLANI
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
K a y ı t Tarihi
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
F a i z Oranı - Yıllık Basit (%)
F a i z Oranı - Yıllık Bileşik ( %)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 2,7041 12,2927 11,7499 270.410 TRY EVET
2 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 2,7041 12,2927 11,7499 270.410 TRY EVET
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 10.000.000 TRY EVET
Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865973
BIST