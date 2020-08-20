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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2020 10:37
GÜNCEL HABERLER



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                                             728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin İkinci kupon oranı 6,1006 olarak belirlenmiştir.
 Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                                                           TRY 
Tutar                                                                     60.000.000 
İhraç Tavanı Kıymet Türü                                      Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili
Satış Türü                                                             Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                                                  Yurt İçi  
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü                                                                       Özel Sektör Tahvili
Vadesi                                                                    17.02.2022
Vade (Gün Sayısı)                                                   728
Faiz Oranı Türü                                                      Değişken
Satış Şekli                                                              Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                                                               TRSINAL22212
Satışa Başlanma Tarihi                                           20.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi                                    20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi                                             20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar                      20.000.000
Kupon Sayısı                                                          4
İtfa Tarihi                                                                17.02.2022
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi                     17.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
                                            Hayır 
    Kupon  Sıra No
    Ödeme  Tarihi
    Kayıt  Tarihi *
    Yatırımcı  Hesaplarına Ödenme Tarihi
    Faiz  Oranı (%)
    Faiz  Oranı - Yıllık Basit (%)
    Faiz  Oranı - Yıllık Bileşik (%)
    Ödeme  Tutarı
    Döviz  Kuru
    Ödemesi  Gerçekleştirildi mi?

    1
    20.08.2020
    19.08.2020
    20.08.2020
    6,9913
     
     
    1.398.260,00 
    TRY 
           Hayır

    2
    18.02.2021
    17.02.2021
    18.02.2021
    6,1006
     
     
    1.220.120,00
    TRY 
    Hayır 

    3
    19.08.2021
    18.08.2021
    19.08.2021
     
     
     
     
     
     

    4
    17.02.2020
    16.02.2020
    17.02.2020
     
     
     
     
     
     

 
    Anapara  / Vadesonu Ödeme Tutarı
    17.02.2022
    17.02.2022
    17.02.2022
     
     
     
    20.000.000
     
     






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870289


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TLMAN 17,42 7.928.064 % 9,97  
EGCEY 1,08 85.010 % 9,09  
MERIT 38,00 85.766 % 8,76  
BERA 8,29 19.902.815 % 7,66  
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Sterlin 9,5517 9,5996 % 0,27  
Frank 7,9843 8,0324 % 0,57  
Riyal 1,9456 1,9553 % 0,34  
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10:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.938 9,20  
Altın Gr. 458 458 5,56  
Cumhuriyet 3.104 3.151 -50,00  
Tam 3.081 3.161 -46,57  
Yarım 1.489 1.529 -22,53  
Çeyrek 747 764 -11,26  
Gümüş.Ons 26,80 26,83 0,11  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,10  
B. Petrol 45,02 45,02 -0,35  
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