***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin İkinci kupon oranı 6,1006 olarak belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı –Özel Sektör TahviliSatış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.02.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINAL22212Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 4İtfa Tarihi 17.02.2022Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.02.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi?HayırKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi *Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?20.08.202019.08.202020.08.20206,99131.398.260,00TRYHayır18.02.202117.02.202118.02.20216,10061.220.120,00TRYHayır19.08.202118.08.202119.08.202117.02.202016.02.202017.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı17.02.202217.02.202217.02.202220.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870289BIST