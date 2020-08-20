***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 10:37
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOKTUR
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin İkinci kupon oranı 6,1006 olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili
Satış Türü Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSINAL22212
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 4
İtfa Tarihi 17.02.2022
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Hayır
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.08.2020
19.08.2020
20.08.2020
6,9913
1.398.260,00
TRY
Hayır
2
18.02.2021
17.02.2021
18.02.2021
6,1006
1.220.120,00
TRY
Hayır
3
19.08.2021
18.08.2021
19.08.2021
4
17.02.2020
16.02.2020
17.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.02.2022
17.02.2022
17.02.2022
20.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870289
BIST