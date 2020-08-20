***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 14:40
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Sektör Tahvili kupon ödemesine ait açıklama
728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Birinci kupon tutarı
1.398.260,00 TL 20.08.2020 tarihinde ödenmiştir.
06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
TRY Para Birimi
60.000.000 Tutar
Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış Türü
Yurt İçi Yurt İçi / Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Özel Sektör Tahvili Türü
17.02.2022 Vadesi
728 Vade (Gün Sayısı)
Değişken Faiz Oranı Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış Şekli
TRSINAL22212 ISIN Kodu
20.02.2020 Satışa Başlanma Tarihi
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi
20.02.2020
20.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
4 Kupon Sayısı
17.02.2022 İtfa Tarihi
17.02.2022 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Hayır Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Faiz Faiz Faiz
Yatırımcı Oranı Oranı Oranı Kupon Ödeme Kayıt Hesaplarına (%) Yıllık Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Sıra Tarihi Tarihi * Ödenme Basit Bileşik Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi?
No Tarihi (%) (%)
1 20.08.202019.08.202020.08.20206,9913 1.398.260,00 TRY Evet 2 17.02.202118.02.20216,1006 1.220.120,00TRY 18.02.2021
Hayır
3 18.08.202119.08.20216,1006 19
.08.2021
1.220.120,00
TRY
Hayır
4 16.02.202217.02.2022 6,1006 17
.02.2022
1.220.120,00
TRY
Hayır
Anapara
Vadesonu
17
.02.2022
16
.02.2022
17
.02.2022
20.000.000
TRY
Ödeme Tutarı Hak sahiplerinin Belirlediği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870343
BIST