***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Sektör Tahvili kupon ödemesine ait açıklama728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 6 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Birinci kupon tutarı1.398.260,00 TL 20.08.2020 tarihinde ödenmiştir.06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihiİlgili İhraç Tavanı BilgileriTRY Para Birimi60.000.000 TutarBorçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet TürüNitelikli Yatırımcıya Satış Satış TürüYurt İçi Yurt İçi / Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriÖzel Sektör Tahvili Türü17.02.2022 Vadesi728 Vade (Gün Sayısı)Değişken Faiz Oranı TürüNitelikli Yatırımcıya Satış Satış ŞekliTRSINAL22212 ISIN Kodu20.02.2020 Satışa Başlanma TarihiSatışın Tamamlanma Tarihi20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi20.02.202020.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar4 Kupon Sayısı17.02.2022 İtfa Tarihi17.02.2022 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiHayır Ödeme Gerçekleştirildi mi?Faiz Faiz FaizYatırımcı Oranı Oranı Oranı Kupon Ödeme Kayıt Hesaplarına (%) Yıllık Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Sıra Tarihi Tarihi * Ödenme Basit Bileşik Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi?No Tarihi (%) (%)1 20.08.202019.08.202020.08.20206,9913 1.398.260,00 TRY Evet 2 17.02.202118.02.20216,1006 1.220.120,00TRY 18.02.2021Hayır3 18.08.202119.08.20216,1006 19.08.20211.220.120,00TRYHayır4 16.02.202217.02.2022 6,1006 17.02.20221.220.120,00TRYHayırAnaparaVadesonu17.02.202216.02.202217.02.202220.000.000TRYÖdeme Tutarı Hak sahiplerinin Belirlediği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870343BIST