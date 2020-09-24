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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.09.2020 12:15
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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Özel Sektör Tahvili kupon ödemesine ait açıklama
546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Üçüncü kupon tutarı
708.800,00 TL  24.09.2020 tarihinde ödenmiştir.
                                                                                    06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri 
                                                                                                            TRY  Para Birimi
                                                                                                                    60.000.000  Tutar
                                                                                            Borçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet Türü
                                                                                                            Halka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış Türü
                                                                                                    Yurt İçi  Yurt İçi / Yurt Dışı
  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri 
                                                                                                                          Özel Sektör Tahvili Türü
                                                                                                                    24.06.2021 Vadesi
                                                                                                    546 Vade (Gün Sayısı)
                                                                                                    Değişken Faiz Oranı Türü
                                                                                                            Nitelikli Yatırımcıya Satış  Satış Şekli
                                                                                                            TRSINAL62119 ISIN Kodu
                                                                                            23.12.2019  Satışa Başlanma Tarihi
                                                                                    25.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi
                                                                                            26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi
                                                                    25.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
                                                                                                              6 Kupon Sayısı
                                                                                                                    24.06.2021 İtfa Tarihi
                                                                    24.06.2021 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
                                                                                    Hayır  Ödeme Gerçekleştirildi mi?
    
                                                                                          Faiz        Faiz     Faiz     
                                                                Yatırımcı            Oranı      Oranı    Oranı Kupon    Ödeme            Kayıt            Hesaplarına          (%)         Yıllık    Yıllık     Ödeme         Döviz                Ödemesi                                                                                                                 Sıra           Tarihi                 Tarihi *            Ödenme                          Basit    Bileşik      Tutarı          Kuru                 Gerçekleştirildi mi? 
No                                                              Tarihi                               (%)       (%)       
1       26.03.202025.03.202026.03.20203,6203             905.075,00 TRY                     Evet 2        25.06.202024.06.202025.06.20203,2286             807.150,00TRY                     Evet 3        24.09.202023.09.202024.09.20202,8352             708.800,00 TRY                    Evet  4        24.12.202023.12.202024.12.20204,1097                 1.027.425,00TRY                     Hayır 5        25.03.202124.03.202125.03.2021 6        24.06.202123.06.202124.06.2021 Anapara
                                                    Vadesonu  
24.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
25.000.000   
TRY
Ödeme Tutarı                                       Hak sahiplerinin Belirlediği tarih.





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CRFSA 23,98 21.091.551 % 10,00  
AKMGY 70,40 1.866.445 % 10,00  
AYCES 113,40 1.607.353 % 9,99  
UZERB 17,73 41.967 % 9,99  
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Altın Ons 1.850 1.850 -13,43  
Altın Gr. 459 459 -2,69  
Cumhuriyet 3.050 3.100 -27,00  
Tam 3.037 3.112 -33,51  
Yarım 1.468 1.505 -16,21  
Çeyrek 736 753 -8,11  
Gümüş.Ons 22,08 22,12 -0,67  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 -0,17  
B. Petrol 41,58 41,58 -0,19  
Seans Raporu 12:39
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