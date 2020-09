***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Sektör Tahvili kupon ödemesine ait açıklama546 gün vadeli 25.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Üçüncü kupon tutarı708.800,00 TL 24.09.2020 tarihinde ödenmiştir.06.11.2018 Yönetim Kurulu Karar Tarihiİlgili İhraç Tavanı BilgileriTRY Para Birimi60.000.000 TutarBorçlanma Aracı –Özel Sektör Tahvili İhraç Tavanı Kıymet TürüHalka Arz –Nitelikli Yatırımcıya Satış Satış TürüYurt İçi Yurt İçi / Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriÖzel Sektör Tahvili Türü24.06.2021 Vadesi546 Vade (Gün Sayısı)Değişken Faiz Oranı TürüNitelikli Yatırımcıya Satış Satış ŞekliTRSINAL62119 ISIN Kodu23.12.2019 Satışa Başlanma Tarihi25.12.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi26.12.2019 Vade Başlangıç Tarihi25.000.000 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar6 Kupon Sayısı24.06.2021 İtfa Tarihi24.06.2021 Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiHayır Ödeme Gerçekleştirildi mi?Faiz Faiz FaizYatırımcı Oranı Oranı Oranı Kupon Ödeme Kayıt Hesaplarına (%) Yıllık Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Sıra Tarihi Tarihi * Ödenme Basit Bileşik Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi?No Tarihi (%) (%)1 26.03.202025.03.202026.03.20203,6203 905.075,00 TRY Evet 2 25.06.202024.06.202025.06.20203,2286 807.150,00TRY Evet 3 24.09.202023.09.202024.09.20202,8352 708.800,00 TRY Evet 4 24.12.202023.12.202024.12.20204,1097 1.027.425,00TRY Hayır 5 25.03.202124.03.202125.03.2021 6 24.06.202123.06.202124.06.2021 AnaparaVadesonu24.06.202123.06.202124.06.202125.000.000TRYÖdeme Tutarı Hak sahiplerinin Belirlediği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876431BIST