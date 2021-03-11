***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız denetim firmamızın değişmesi ve Yeni denetim firmamızın bağımsız denetim çalışmalarının devam etmesi sebebiyle, KAP sisteminde 11.03.2021 tarihine kadar açıklanması gereken Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanının yayımlanması hususunda Sermaye Piyasası Kurumundan 45 gün ek süre talep edilmiş ve talebimiz Sermaye Piyasası kurumunca değerlendirilerek Şirketimize 26.04.2021 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917328BIST