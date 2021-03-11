***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 17:35
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetim firmamızın değişmesi ve Yeni denetim firmamızın bağımsız denetim çalışmalarının devam etmesi sebebiyle, KAP sisteminde 11.03.2021 tarihine kadar açıklanması gereken Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanının yayımlanması hususunda Sermaye Piyasası Kurumundan 45 gün ek süre talep edilmiş ve talebimiz Sermaye Piyasası kurumunca değerlendirilerek Şirketimize 26.04.2021 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917328
BIST
17:561.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,94
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:567,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:569,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:56416,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,19
|Açılış
|: 416,95
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.572.247
|% 9,98
|
|GLRYH
|11,36
|20.571.720
|% 9,97
|
|RTALB
|23,60
|135.574.472
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.401.135
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZFAS
|7,79
|19.046.235
|% -9,84
|
|IZMDC
|2,78
|230.247.120
|% -9,74
|
|KATMR
|4,52
|512.681.036
|% -9,60
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,20
|4.123.539.920
|% -4,86
|
|SISE
|7,71
|1.622.425.195
|% 0,26
|
|KOZAL
|127,00
|1.208.095.794
|% -1,55
|
|GARAN
|8,97
|1.161.460.472
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,32
|1.004.956.050
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.004.956.050
|% -2,52
|
|SISE
|7,71
|1.622.425.195
|% 0,26
|
|TSKB
|1,69
|319.702.303
|% -1,17
|
|DOHOL
|3,45
|629.187.199
|% 2,07
|
|PETKM
|6,25
|858.976.559
|% 0,32
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5201
|7,5275
|% 0,31
|
|Euro
|8,9940
|9,0009
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4562
|10,5086
|% 0,45
|
|Frank
|8,0801
|8,1288
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9983
|2,0083
|% 0,33
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,60
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB