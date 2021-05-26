***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 15:45
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2021 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında
mevcut 20.000.000 TL olan sermayenin, 21.642.291,18 TL iç kaynaklardan,
357.708,87 TL nakit olmak üzere toplam 42.000.000 TL ye arttırılmasına,
Yönetim Kuruluna Turgut İNAL, Levent TOSUN, Bahar BOZDEMİR,
Özben AĞIR ve Ali Murat ESMER'in 3 yıl süre ile seçilmelerine Oy birliği ile
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938192
BIST
17:011.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
17:018,4451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
17:0110,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0327
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
17:01515,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,91
|Açılış
|: 515,85
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler17:01
|RYSAS
|3,74
|5.185.704
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.435.443
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.914.312
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.782.762
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|50.317.675
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|48.246.341
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|THYAO
|12,95
|948.606.983
|% 0,39
|
|TRILC
|50,45
|872.112.808
|% 6,93
|
|KOZAL
|124,20
|771.777.934
|% 1,39
|
|KARSN
|4,87
|615.093.052
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|520.903.938
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|366.542.571
|% 2,16
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,11
|157.583.730
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|186.096.819
|% 2,27
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4431
|8,4451
|% -0,20
|
|Euro
|10,3294
|10,3360
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8935
|11,9531
|% -0,36
|
|Frank
|9,3846
|9,4411
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,23
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|4,33
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.469
|24,00
|
|Tam
|3.399
|3.484
|19,24
|
|Yarım
|1.643
|1.685
|9,31
|
|Çeyrek
|824
|843
|4,65
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,33
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:14YESIL
Yüzde 5.04 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 482, 946 adet işlem
-
17:13CUSAN
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 517 adet işlem
-
17:12DZGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 651, 836 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 13, 615.00 milyon TL de
-
17:09IHGZT
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 373 adet işlem