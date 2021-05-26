***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.05.2021 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısındamevcut 20.000.000 TL olan sermayenin, 21.642.291,18 TL iç kaynaklardan,357.708,87 TL nakit olmak üzere toplam 42.000.000 TL ye arttırılmasına,Yönetim Kuruluna Turgut İNAL, Levent TOSUN, Bahar BOZDEMİR,Özben AĞIR ve Ali Murat ESMER'in 3 yıl süre ile seçilmelerine Oy birliği ilekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938192BIST