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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.05.2021 15:45



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin 25.05.2021 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında  
mevcut 20.000.000 TL olan sermayenin,  21.642.291,18 TL  iç kaynaklardan,
357.708,87 TL  nakit olmak üzere toplam  42.000.000 TL   ye arttırılmasına,
       Yönetim Kuruluna  Turgut İNAL,  Levent TOSUN,  Bahar BOZDEMİR,
Özben AĞIR  ve  Ali Murat ESMER'in  3 yıl süre ile seçilmelerine Oy birliği ile
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938192


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