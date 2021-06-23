***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili Organ Karar Tarihi : 28.05.2021İhraç Tavanı Tutarı : 126.000.000Para Birimi : TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma AracıSatış Türü : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurtiçi/Yurtdışı : YurtiçiSPK Başvuru Tarihi : 07.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 126.000.000 TL (Y/YüzYirmialtıMilyon-Türk Lirası) tutarı ve vadesi 2(iki) yılı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranının, referans faiz oranının üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle borçlanma araçlarının Borsa Istanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyası Kuruluna bu hususta başvurumuz yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943711BIST