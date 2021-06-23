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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2021 11:27



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yetkili Organ Karar Tarihi  : 28.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı          : 126.000.000
Para Birimi                     : TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü                      : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurtiçi/Yurtdışı                : Yurtiçi
SPK Başvuru Tarihi         : 07.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 126.000.000 TL (Y/YüzYirmialtıMilyon-Türk Lirası) tutarı ve vadesi 2(iki) yılı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranının, referans faiz oranının üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle borçlanma araçlarının Borsa Istanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyası Kuruluna bu hususta başvurumuz yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943711


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OZBAL 12,24 70.398.219 % 9,97  
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