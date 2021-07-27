***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 14:51
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2021 tarihli toplantısında 37/1123 sayılı alınan karar ile, şirketimiz tarafından 126.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır. İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2021 tarih 2021/36 sayılı bülteniyle duyurulmuştur. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952003
BIST
16:101.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
16:108,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:1010,1319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0260
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1415
En Düşük
10,0795
16:10496,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,22
|Açılış
|: 495,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler16:10
|VANGD
|5,51
|7.880.647
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|2
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.719.394
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.306.137
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,18
|12.460.673
|% -6,94
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|KRONT
|52,25
|8.554.258
|% -4,30
|
|THYAO
|12,52
|848.419.900
|% 1,71
|
|GARAN
|8,21
|582.976.357
|% 0,74
|
|SASA
|30,00
|395.848.389
|% 1,08
|
|EREGL
|18,44
|351.051.553
|% 2,22
|
|PETKM
|5,47
|332.467.906
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,28
|280.268.423
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,00
|91.424.035
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|582.976.357
|% 0,74
|
|THYAO
|12,52
|848.419.900
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,80
|117.325.094
|% -0,55
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5580
|8,5608
|% 0,10
|
|Euro
|10,1154
|10,1319
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,7949
|11,8540
|% 0,09
|
|Frank
|9,3265
|9,3827
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2751
|2,2865
|% 0,07
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,46
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|9,90
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|4,79
|
|Çeyrek
|795
|813
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|
Seans Raporu
16:10
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16:20BAKAB
Yüzde 6.60 oranında artışla 20.52 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 507 adet işlem
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16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, EKGYO, KRDMD
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 77 artarak (% 0.82 ) 1, 198
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, AGYO, ANHYT, SODSN, VANGD, YAYLA, ETYAT, EDIP, IDGYO, DIRIT
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16:19
VANGD, YAYLA, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında