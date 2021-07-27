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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2021 14:51



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2021 tarihli toplantısında 37/1123 sayılı alınan karar ile, şirketimiz tarafından 126.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır. İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2021 tarih 2021/36 sayılı bülteniyle duyurulmuştur. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952003


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