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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2021 15:48



***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                               Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim(Faiz İçeren)
727 Günlük İhraç
Özet Bilgi:  TRSINALE2315 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması)  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                      Hayır
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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                                                          TRY  Tutar                                                                   126.000.000  İhraç Tavanı Kıymet Türü                                    Borçlanma Aracı
Satış Türü                                                           Nitelikli Yatırımcıya Satış  Yurt İçi / Yurt Dışı                                               Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü                                                                   Özel Sektör Tahvili  Vadesi                                                                17.10.2023  Vade (Gün Sayısı)                                               727
Faiz Oranı Türü                                                  Değişken  Satış Şekli                                                          Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                                                          TRSINALE2315  Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu           GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi                               20.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi                                        20.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar                 50.000.000
Kupon Sayısı                                                     8
Ek açıklamalar:
 Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 727 gün vadeli 50.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 20 Ekim 2021 itfa tarihi 17 Ekim 2023 tür. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971555


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