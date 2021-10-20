***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim(Faiz İçeren)727 Günlük İhraçÖzet Bilgi: TRSINALE2315 ISIN kodlu tahvil ihracı (Satışın tamamlanması) Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRY Tutar 126.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör Tahvili Vadesi 17.10.2023 Vade (Gün Sayısı) 727Faiz Oranı Türü Değişken Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINALE2315 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 8Ek açıklamalar:Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 727 gün vadeli 50.000.000.-TL nominal değerli tahvilinin ihracı gerçekleşmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 20 Ekim 2021 itfa tarihi 17 Ekim 2023 tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971555BIST