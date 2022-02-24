***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2022 15:16
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na göre hazırlanan finansal tablo ve raporları, 2021 yılından itibaren solo olarak yayınlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004070
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2445
|Açılış
|: 94,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 94,0500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0515,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2379
|Açılış
|: 23,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:0511,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,25
|Açılış
|: 11,17
|
|Önceki Kapanış
|: 10,92
|
11,90
En Düşük
10,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0604
|14,0754
|% 1,87
|
|Euro
|15,7879
|15,8977
|% 1,53
|
|Sterlin
|18,6873
|18,7810
|% 0,17
|
|Frank
|15,0832
|15,1740
|% 0,64
|
|Riyal
|3,7288
|3,7475
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|13,64
|
|Altın Gr.
|867
|867
|18,61
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,23
|
|B. Petrol
|99
|99
|5,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA