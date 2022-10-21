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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2022 15:21
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

      Şirketimizin 20.10.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketimizin Yönetim kurulu başkanlığına Turgut İNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin TETİK, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Bahar BOZDEMİR 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073282


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Cumhuriyet 6.551 6.650 -74,00  
Tam 6.579 6.679 -30,00  
Yarım 3.206 3.265 -15,00  
Çeyrek 1.608 1.632 -9,00  
Gümüş.Ons 18,33 18,35 -0,33  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 -0,20  
B. Petrol 92,57 92,57 0,19  
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