***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.10.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketimizin Yönetim kurulu başkanlığına Turgut İNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin TETİK, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Bahar BOZDEMİR 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073282BIST