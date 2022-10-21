***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 15:21
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.10.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketimizin Yönetim kurulu başkanlığına Turgut İNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin TETİK, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Bahar BOZDEMİR 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073282
BIST
15:213.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 25,50
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
15:2118,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
15:2118,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1366
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,0540
15:21968,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,44
|Açılış
|: 968,83
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler15:19
|AGESA
|31,90
|63.374.716
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|112.902.934
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|146.682.381
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.569.691
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|26.513.142
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,90
|75.909.427
|% -4,09
|
|OZGYO
|3,64
|76.686.434
|% -3,45
|
|NTGAZ
|29,24
|76.830.751
|% -3,37
|
|ULUFA
|4,40
|19.545.716
|% -3,30
|
|THYAO
|98,40
|3.750.242.060
|% -0,66
|
|TUPRS
|374,40
|1.995.746.976
|% 1,68
|
|SISE
|31,68
|1.957.402.334
|% 1,02
|
|EKGYO
|4,67
|1.861.218.324
|% 3,78
|
|SASA
|89,00
|1.650.992.303
|% 4,40
|
|EKGYO
|4,67
|1.861.218.324
|% 3,78
|
|TSKB
|2,88
|660.902.211
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,98
|345.163.825
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,61
|1.589.808.311
|% -0,83
|
|ISGYO
|7,29
|1.024.431.350
|% 9,95
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5974
|18,6051
|% -0,01
|
|Euro
|18,0632
|18,0704
|% -0,76
|
|Sterlin
|20,5549
|20,6580
|% -1,32
|
|Frank
|18,2809
|18,3911
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,09
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,67
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|-74,00
|
|Tam
|6.579
|6.679
|-30,00
|
|Yarım
|3.206
|3.265
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|0,19
|
Seans Raporu
15:19
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-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 88 artarak (% 0.30 ) 4, 287
-
15:34XU100
Endeks 3, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 45, 863.00 milyon TL de
-
15:33KMPUR
Yüzde 4.66 oranında artışla 91.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 522 adet işlem
-
15:31CMENT
Yüzde 7.80 oranında artışla 60.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 730 adet işlem
-
15:30PCILT
Yüzde 8.80 oranında artışla 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 967, 273 adet işlem