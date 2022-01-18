***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSINALE2315 ISIN KODLU TAHVİL 1.KUPON FAİZİ 2.370.250,00 TL ödemesi gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.10.2023Vade (Gün Sayısı) 727Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + 3,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.01.2022 17.01.2022 18.01.2022 4,7405 2.370.250 Evet2 19.04.2022 18.04.2022 19.04.20223 19.07.2022 18.07.2022 19.07.20224 18.10.2022 17.10.2022 18.10.20225 17.01.2023 16.01.2023 17.01.20236 18.04.2023 17.04.2023 18.04.20237 18.07.2023 17.07.2023 18.07.20238 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli TRSINALE2315 ISIN KODLU Tahvillerin Birinci kupon tutarı 2.370.250,00 TL ödemesi 18.01.2022 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994862BIST