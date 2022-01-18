***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.01.2022 13:58
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSINALE2315 ISIN KODLU TAHVİL 1.KUPON FAİZİ 2.370.250,00 TL ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + 3,5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.01.2022 17.01.2022 18.01.2022 4,7405 2.370.250 Evet
2 19.04.2022 18.04.2022 19.04.2022
3 19.07.2022 18.07.2022 19.07.2022
4 18.10.2022 17.10.2022 18.10.2022
5 17.01.2023 16.01.2023 17.01.2023
6 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
7 18.07.2023 17.07.2023 18.07.2023
8 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli TRSINALE2315 ISIN KODLU Tahvillerin Birinci kupon tutarı 2.370.250,00 TL ödemesi 18.01.2022 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994862
BIST