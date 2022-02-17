***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSINAL22212 ISIN KODLU TAHVİL 4. KUPON BEDLİ 2.191.640 TL ve Anapara Tutarı 20.000.000 TL ÖDENMİŞTİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.02.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINAL22212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 6,9913 1.398.260 Evet2 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 6,1006 1.220.120 Evet3 19.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 10,0042 2.000.840 Evet4 17.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 10,9582 2.191.640 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 20.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread) 6 ayda bir kupon ödemeli TRSINAL22212 ISIN KODLU Tahvillerin Dördüncü kupon tutarı 2.191.640,00 TL ve 20.000.000,00 TL Anapara olmak üzere toplam 22.191.640,00 TL ödemesi 17.02.2022 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002346BIST