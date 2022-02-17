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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.02.2022 12:14
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSINAL22212 ISIN KODLU TAHVİL 4. KUPON BEDLİ 2.191.640 TL ve Anapara Tutarı 20.000.000 TL ÖDENMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSINAL22212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 6,9913 1.398.260 Evet
2 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 6,1006 1.220.120 Evet
3 19.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 10,0042 2.000.840 Evet
4 17.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 10,9582 2.191.640 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 20.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
728 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TRLIBOR3M +3,5 spread) 6 ayda bir kupon ödemeli TRSINAL22212 ISIN KODLU Tahvillerin Dördüncü kupon tutarı 2.191.640,00 TL ve 20.000.000,00 TL Anapara olmak üzere toplam 22.191.640,00 TL ödemesi 17.02.2022 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002346


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Tam 5.475 5.612 88,81  
Yarım 2.646 2.715 42,96  
Çeyrek 1.327 1.357 21,48  
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