***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.04.2022 18:05
n Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + 3,5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSINALE2315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.01.2022 17.01.2022 18.01.2022 4,7405 2.370.250 Evet
2 19.04.2022 18.04.2022 19.04.2022 4,4524 2.226.200
3 19.07.2022 18.07.2022 19.07.2022
4 18.10.2022 17.10.2022 18.10.2022
5 17.01.2023 16.01.2023 17.01.2023
6 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
7 18.07.2023 17.07.2023 18.07.2023
8 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin İkinci kupon oranı 4,4524% olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021537
BIST