***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









n Sayısı) 727Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + 3,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINALE2315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.01.2022 17.01.2022 18.01.2022 4,7405 2.370.250 Evet2 19.04.2022 18.04.2022 19.04.2022 4,4524 2.226.2003 19.07.2022 18.07.2022 19.07.20224 18.10.2022 17.10.2022 18.10.20225 17.01.2023 16.01.2023 17.01.20236 18.04.2023 17.04.2023 18.04.20237 18.07.2023 17.07.2023 18.07.20238 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin İkinci kupon oranı 4,4524% olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021537BIST