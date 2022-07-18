***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.07.2022 17:28
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Üçüncü kupon oranı 4,4822% olarak belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.10.2023
Vade (Gün Sayısı)
17:142.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 58,21
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:1417,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0589
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:1417,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2263
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:14963,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,91
|Açılış
|: 963,79
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:14
|RTALB
|9,24
|160.417.527
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.113.284
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.400.147
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.895
|% 9,92
|
|KERVT
|6,99
|111.369.386
|% 9,73
|
|GESAN
|47,54
|285.973.304
|% -7,60
|
|DOBUR
|43,16
|7.955.333
|% -7,38
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,54
|67.332.333
|% -6,81
|
|PINSU
|5,87
|45.549.656
|% -5,93
|
|THYAO
|49,58
|3.670.254.183
|% 3,42
|
|EREGL
|27,14
|1.342.269.980
|% 4,55
|
|SISE
|20,58
|1.323.084.955
|% 1,18
|
|ODAS
|3,49
|944.742.782
|% 7,06
|
|SASA
|40,86
|906.005.110
|% 3,03
|
|ODAS
|3,49
|944.742.782
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,96
|632.712.655
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,34
|603.519.442
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,23
|652.587.457
|% 4,05
|
|TSKB
|2,14
|163.543.308
|% 2,39
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4509
|17,4588
|% 0,34
|
|Euro
|17,7631
|17,7777
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,8957
|21,0005
|% 1,52
|
|Frank
|17,8470
|17,9545
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6396
|4,6628
|% 0,43
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,90
|
|Altın Gr.
|964
|965
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.535
|6.626
|-78,00
|
|Yarım
|3.175
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,83
|
Seans Raporu
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