Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.10.2022 18:31
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Dördüncü kupon oranı 4,2162% olarak belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni 4. Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 14.07.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 3,5 spread
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSINALE2315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.07.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 4,7405 0 0 2.370.250 Evet
2 19.04.2022 18.04.2022 19.04.2022 4,4524 0 0 2.226.200 Evet
3 19.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 4,4822 0 0 2.241.100 Evet
4 18.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 4,2162 0 0 2.108.100
5 17.01.2023 16.01.2023 17.01.2023 0 0 0
6 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 0 0 0
7 18.07.2023 17.07.2023 18.07.2023 0 0 0
8 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 0 0 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 0 0 0

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli ve toplam Sekiz kupondan oluşan Tahvillerin Dördüncü kupon oranı 4,2162% olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072567


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.842
Değişim :  -0,16% |  -6,06
Açılış :  3.878  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
3.927 En Düşük
3.805
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,88 169.211.706 % 10,00  
PENTA 532,40 80.282.766 % 10,00  
POLTK 784,50 23.470.339 % 10,00  
DAGHL 27,28 34.998.417 % 10,00  
ARMDA 174,90 8.111.890 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5831 18,5870 % 0,04  
Euro 18,3128 18,3306 % 0,21  
Sterlin 20,9281 21,0330 % -0,63  
Frank 18,5752 18,6871 % -0,09  
Riyal 4,9326 4,9573 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 0,17  
Altın Gr. 985 986 -1,02  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.668 6.754 25,00  
Yarım 3.249 3.304 15,00  
Çeyrek 1.628 1.653 8,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 0,00  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 -0,03  
B. Petrol 89,79 89,79 -1,83  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru