***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2022 12:10
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Dördüncü kupon oranı 4,2162% olarak belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı kısmına Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) ve Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) faiz oranları eklenmiştir. ''Merkezi Saklamacı Kuruluş" alanına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. bilgisi girilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 3,5 spread
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSINALE2315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.07.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 4,7405 19,2255 20,6635 2.370.250 Evet
2 19.04.2022 18.04.2022 19.04.2022 4,4524 17,8583 19,0917 2.226.200 Evet
3 19.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 4,4822 17,978 19,2281 2.241.100 Evet
4 18.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 4,2162 16,9109 18,0152 2.108.100
5 17.01.2023 16.01.2023 17.01.2023 0 0 0
6 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 0 0 0
7 18.07.2023 17.07.2023 18.07.2023 0 0 0
8 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 0 0 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 0 0 0
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli ve toplam Sekiz kupondan oluşan Tahvillerin Dördüncü kupon oranı 4,2162% olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072645
BIST