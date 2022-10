***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir ödemeli Tahvillerin Dördüncü kupon tutarı 2.108.100,00 TL ödemesi yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.10.2023Vade (Gün Sayısı) 727Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFEk Getiri 3,5 spreadSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINALE2315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.07.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 19.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 19.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 4,7405 19,2255 20,6635 2.370.250 Evet2 19.04.2022 18.04.2022 19.04.2022 4,4524 17,8583 19,0917 2.226.200 Evet3 19.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 4,4822 17,978 19,2281 2.241.100 Evet4 18.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 4,2162 16,9109 18,0152 2.108.100 Evet5 17.01.2023 16.01.2023 17.01.2023 0 0 06 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 0 0 07 18.07.2023 17.07.2023 18.07.2023 0 0 08 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 0 0 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 0 0 0* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir ödemeli Tahvillerin 18.10.2022 vadeli Dördüncü kupon tutarı 2.108.100,00 TL ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072655BIST