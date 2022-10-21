***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2022 14:42
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TURGUT İNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı 100 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BAHAR BOZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HÜSEYİN TETİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 20.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073273
BIST
14:503.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 28,30
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.932
En Düşük
3.888
14:5018,6041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 92,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 92,3800
|
18,6503
En Düşük
18,5591
14:5018,1335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0746
|Açılış
|: 14,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6200
|
18,2856
En Düşük
18,1060
14:5011,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,18
|Açılış
|: 11,00
|
|Önceki Kapanış
|: 11,18
|
11,22
En Düşük
10,97
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ERCB
|63,80
|240.975.132
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|24.360.400
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|145.679.853
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|112.753.372
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.352.178
|% 10,00
|
|NTGAZ
|29,18
|72.125.723
|% -3,57
|
|OZGYO
|3,64
|72.745.206
|% -3,45
|
|ULUFA
|4,40
|18.920.386
|% -3,30
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|ETILR
|9,00
|72.193.719
|% -3,02
|
|THYAO
|98,55
|3.601.298.368
|% -0,50
|
|TUPRS
|372,90
|1.922.020.879
|% 1,28
|
|SISE
|31,78
|1.808.665.549
|% 1,34
|
|EKGYO
|4,70
|1.710.339.514
|% 4,44
|
|SASA
|88,80
|1.598.936.856
|% 4,16
|
|EKGYO
|4,70
|1.710.339.514
|% 4,44
|
|TSKB
|2,89
|640.366.958
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,98
|335.442.012
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,70
|1.491.717.662
|% 0,10
|
|ISGYO
|7,29
|1.023.667.810
|% 9,95
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5995
|18,6041
|% -0,01
|
|Euro
|18,1240
|18,1335
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,5972
|20,7005
|% -1,12
|
|Frank
|18,3096
|18,4199
|% -0,80
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,07
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-3,95
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-66,00
|
|Tam
|6.585
|6.691
|-18,00
|
|Yarım
|3.209
|3.271
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.634
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|0,39
|
Seans Raporu
14:50
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15:05CEMTS
Yüzde 4.43 oranında artışla 40.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 226, 415 adet işlem
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15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 93 artarak (% 0.51 ) 4, 296
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15:04
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15:04
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15:04XU100
Endeks 3, 930 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 42, 854.00 milyon TL de