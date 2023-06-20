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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.06.2023 13:31
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BAHAR BOZDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 07.11.2018 02242671350 baharbozdemir@inallar.com.tr
LEVENT TOSUN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 07.11.2018 02242671350 leventtosun@inallar.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160324


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BIST En Aktif Hisseler13:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 11,99 14.215.466 % 10,00  
INGRM 708,00 27.273.292 % 9,99  
FORTE 19,50 240.377.144 % 9,98  
IDEAS 31,96 12.998.214 % 9,98  
VKFYO 18,73 41.407.407 % 9,98  
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13:52 Alış Satış %  
Dolar 23,5905 23,5965 % 0,09  
Euro 25,7826 25,7900 % 0,14  
Sterlin 30,0218 30,1723 % -0,28  
Frank 26,1988 26,3567 % -0,21  
Riyal 6,2713 6,3028 % -0,08  
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13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 1,59  
Altın Gr. 1.482 1.482 0,98  
Cumhuriyet 9.807 9.854 -6,00  
Tam 9.659 9.905 -20,68  
Yarım 4.734 4.814 -22,00  
Çeyrek 2.367 2.407 -11,00  
Gümüş.Ons 23,79 23,81 -0,16  
Gümüş Gr. 18,06 18,09 -0,12  
B. Petrol 76,80 76,80 0,69  
Seans Raporu 13:52
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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