***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.06.2023 13:31
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BAHAR BOZDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 07.11.2018 02242671350 baharbozdemir@inallar.com.tr
LEVENT TOSUN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 07.11.2018 02242671350 leventtosun@inallar.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160324
BIST
'
13:545.290
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 21,10
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
13:5423,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0220
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
13:5425,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0391
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
13:541.481,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.481,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:52
|DAGHL
|11,99
|14.215.466
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.273.292
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|240.377.144
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.214
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.407.407
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.881.514
|% -9,93
|
|IHAAS
|114,20
|28.965.384
|% -8,71
|
|BRKVY
|20,70
|23.633.443
|% -6,59
|
|QNBFL
|86,00
|201.373
|% -6,47
|
|PSGYO
|6,37
|114.814.360
|% -6,32
|
|THYAO
|173,20
|3.802.445.359
|% -0,46
|
|PASEU
|34,70
|2.370.798.512
|% -5,14
|
|YKBNK
|12,34
|2.057.281.052
|% 1,23
|
|AKBNK
|18,90
|1.773.217.292
|% 2,11
|
|SASA
|54,10
|1.580.570.960
|% 1,98
|
|YKBNK
|12,34
|2.057.281.052
|% 1,23
|
|AKBNK
|18,90
|1.773.217.292
|% 2,11
|
|ISCTR
|13,21
|1.142.940.459
|% 2,56
|
|PASEU
|34,70
|2.370.798.512
|% -5,14
|
|EKGYO
|6,76
|465.897.009
|% -0,29
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5905
|23,5965
|% 0,09
|
|Euro
|25,7826
|25,7900
|% 0,14
|
|Sterlin
|30,0218
|30,1723
|% -0,28
|
|Frank
|26,1988
|26,3567
|% -0,21
|
|Riyal
|6,2713
|6,3028
|% -0,08
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|0,98
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.854
|-6,00
|
|Tam
|9.659
|9.905
|-20,68
|
|Yarım
|4.734
|4.814
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,80
|76,80
|0,69
|