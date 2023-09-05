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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.09.2023 17:52
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BAHAR BOZDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.10.2022 02242671350 baharbozdemir@inallar.com.tr
HÜSEYİN TETİK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 20.10.2022 02242671350 huseyintetik@inallar.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 225.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 225.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1000 TRY 225000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TURGUT İNAL 225000000 TRY 100
TOPLAM 225000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191807


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MNDRS 11,22 292.645.466 % 10,00  
OYLUM 8,80 67.881.289 % 10,00  
CELHA 52,60 51.885.692 % 10,00  
BRYAT 2.658,00 48.481.920 % 10,00  
BRKSN 26,18 62.248.514 % 10,00  
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Riyal 7,1241 7,1598 % 0,10  
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Altın Ons 1.927 1.927 -11,23  
Altın Gr. 1.660 1.660 -8,31  
Cumhuriyet 11.275 11.445 11,00  
Tam 11.022 11.142 -2,00  
Yarım 5.528 5.601 8,00  
Çeyrek 2.756 2.792 -5,00  
Gümüş.Ons 23,66 23,68 -0,32  
Gümüş Gr. 20,42 20,44 -0,23  
B. Petrol 90,34 90,34 1,32  
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