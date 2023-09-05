***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2023 17:52
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BAHAR BOZDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.10.2022 02242671350 baharbozdemir@inallar.com.tr
HÜSEYİN TETİK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 20.10.2022 02242671350 huseyintetik@inallar.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 225.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 225.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1000 TRY 225000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TURGUT İNAL 225000000 TRY 100
TOPLAM 225000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191807
BIST