***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBAHAR BOZDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.10.2022 02242671350 baharbozdemir@inallar.com.trHÜSEYİN TETİK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 20.10.2022 02242671350 huseyintetik@inallar.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 225.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 225.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1000 TRY 225000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TURGUT İNAL 225000000 TRY 100TOPLAM 225000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191807BIST