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***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.02.2022 18:29
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2022
Karar Sayısı
2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap  dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından 25.02.2022 tarihinde  onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği'ne ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu  olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum  tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit  akış tablosu ve konsolide öz kaynak değişim tablosu ile söz  konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,         a)Tarafımızca incelendiği,        b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip  olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo  ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediği,      c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip  olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanmış finansal  tabloların -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve  zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını  ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin  finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler  ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.             Saygılarımızla  
  
 
TURGUT  İNAL                                                            LEVENT TOSUN  
Yönetim Kurulu Başkanı (A  grubu)                      Yön.  Kurulu Baş. Yard. (B grubu)
  
                                                    
BAHAR  BOZDEMİR                         ÖZBEN  AĞIR                                 ALİ MURAT ESMER   
Yön.Kurulu Üyesi  (B  grubu)               Yön.Kurulu Üyesi  (B  grubu)             Yön.Kurulu Üyesi (B grubu)
  
            

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004705


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Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 24,01 24,03 -0,12  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 -0,15  
B. Petrol 93,78 93,78 -1,64  
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