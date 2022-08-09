Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.08.2022 18:12
***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                      
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Yapılan Sorumluluk Beyanıdır.
Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun  II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporu (finansal durum tablosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tarafımızdan incelenmiş olup  
-Finansal rapor ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
      
-Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal raporun, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespitlerine ulaşılmıştır.
 
          Saygılarımızla
 
  
 
TURGUT İNAL                                                          LEVENT TOSUN  
Yönetim Kurulu Başkanı (A grubu)                      Yön. Kurulu Baş. Yard. (B grubu)
  
                                                  
BAHAR BOZDEMİR                         ÖZBEN AĞIR                     ALİ MURAT ESMER   
Yön.Kurulu Üyesi  (B grubu)        Yön.Kurulu Üyesi  (B grubu)    Yön.Kurulu Üyesi (B grubu)
  
           




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053560


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.830
Değişim :  1,59% |  44,42
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.830 En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8365 17,8487 % -0,11  
Euro 18,3859 18,4472 % 0,18  
Sterlin 21,7382 21,8472 % -0,13  
Frank 18,8605 18,9742 % -0,11  
Riyal 4,7344 4,7582 % -0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.793 -0,02  
Altın Gr. 1.028 1.029 -0,84  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.866 6.984 0,00  
Yarım 3.346 3.414 0,00  
Çeyrek 1.678 1.707 0,00  
Gümüş.Ons 20,62 20,69 0,05  
Gümüş Gr. 11,83 11,87 0,03  
B. Petrol 97,09 97,09 0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru