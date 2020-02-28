***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:00
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822356
BIST
11:03104.038
En Yüksek
|Değişim
|: -5,78%
|| -6.380,70
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
11:036,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:036,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0590
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:03326,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,34
|Açılış
|: 326,57
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|1,93
|4.584.329
|% -2,03
|
|AEFES
|23,42
|3.190.282
|% -3,70
|
|AKGRT
|6,24
|703.053
|% -4,29
|
|ADEL
|13,14
|328.565
|% -6,34
|
|AKCNS
|8,70
|418.480
|% -6,65
|
|ADBGR
|5,91
|131.655
|% -9,08
|
|AGYO
|1,74
|533.963
|% -8,42
|
|AKBNK
|6,63
|35.770.114
|% -8,04
|
|AFYON
|5,98
|3.129.029
|% -8,00
|
|AKENR
|0,94
|2.550.020
|% -6,93
|
|AKBNK
|6,63
|35.770.114
|% -8,04
|
|ADNAC
|1,93
|4.584.329
|% -2,03
|
|AEFES
|23,42
|3.190.282
|% -3,70
|
|AFYON
|5,98
|3.129.029
|% -8,00
|
|AKENR
|0,94
|2.550.020
|% -6,93
|
|AKBNK
|6,63
|35.770.114
|% -8,04
|
|AKENR
|0,94
|2.550.020
|% -6,93
|
|ADNAC
|1,93
|4.584.329
|% -2,03
|
|ALARK
|5,55
|8.617.278
|% -5,13
|
|AFYON
|5,98
|3.129.029
|% -8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0096
|8,0498
|% 0,49
|
|Frank
|6,4302
|6,4690
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6591
|1,6675
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-9,21
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|
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